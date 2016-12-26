ملك السعودية يأمر بتنظيم حملة لإغاثة الشعب السوري

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية اعتبارا من يوم غد "الثلاثاء" لإغاثة الشعب السوري الشقيق ووجه بتخصيص مبلغ مائة مليون ريال لهذه الحملة.

على أن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية وإيواء واستقبال الجرحى وعلاجهم وإنشاء وتجهيز مخيم لهم، مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جدا، وفق وكالة أنباء الإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان للديوان الملكي السعودي قوله إن خادم الحرمين الشريفين دشن الحملة بتبرع قدره 20 مليون ريال فيما تبرع سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي بمبلغ 10ملايين ريال وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي بمبلغ 8 ملايين ريال.

وأضاف البيان: "إن هذه الحملة تأتي نظرا لما يتعرض له الأشقاء في سوريا من معاناة خاصة المهجرين من حلب وغيرها الذين انقطعت بهم السبل بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يعيشونها".