محمد بن راشد يتسلم دعوة لـ"رئيس الدولة" لحضور القمة العربية في الأردن مارس المقبل

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في دبي مساء اليوم معالي ناصر جودة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني الذي سلم رسالة خطية إلى سموه موجهة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تتضمن دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية إلى سموه للمشاركة في أعمال القمة العربية الدورية لقادة وزعماء الدول العربية التي تستضيفها عمان أواخر شهر مارس المقبل.

وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ونقل الوزير الأردني تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتمنيات جلالته لسموهما بدوام الصحة والسعادة ولشعبنا مزيدا من التقدم والرخاء، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات .

وقد تجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوزير الأردني أطراف الحديث حول العلاقات الأخوية المميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وأهمية تطوير هذه العلاقات التي تخدم التضامن العربي وتحقيق الإستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة شعوبها ودولها وخدمة السلام العالمي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا السياق ضرورة التنسيق العربي الجاد والتعاون بين دولنا العربية من أجل حماية مصالح شعوبنا وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتنا التي تشكل قاعدة لبناء مستقبل واعد للشباب العربي من خلال توفير فرص العمل وتحفيزهم على الإبتكار والإبداع وتعزيز روح الإنتماء الوطني والقومي في أوساط الأجيال العربية المتعاقبة.

وأشاد سموه بجهود الأردن ملكا وحكومة وشعبا الرامية إلى التصدي للإرهاب بكل الوسائل وتعاونها البناء مع العديد من الدول المعنية لتحقيق هذا الهدف الذي يحمي أراضيها وشعبها وسيادتها، مؤكدا وقوف دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها لها من أجل القضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعاتنا العربية الآمنة.