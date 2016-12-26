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سياسة واقتصاد

"الأنصاري للصرافة" تخصص 25 مليون درهم لدعم الأعمال الخيرية

أريبيان بزنس
الاثنين، 26 ديسمبر 2016
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"الأنصاري للصرافة" تخصص 25 مليون درهم لدعم الأعمال الخيرية

خصصت شركة "الأنصاري للصرافة" مبلغ 25 مليون درهم لدعم الأعمال الخيرية والإنسانية خلال العام المقبل وذلك استجابة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عام 2017 عاما للخير.

 

يأتي ذلك حرصا من الشركة على دعم المساعي الوطنية الرامية إلى ترسيخ ريادة الإمارات نموذجا يحتذى به إقليمياً وعالمياً في المساعدات التنموية والإنسانية بما يتماشى مع "رؤية الإمارات 2021".

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قال محمد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة ان الإنضمام إلى قافلة الجهات الداعمة لـ "عام 2017 عام الخير"، يأتي سعياً وراء تجسيد التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة في جعل مفهوم العطاء الإنساني توجها مجتمعيا .

 

 

وأضاف "مما لا شك بأنّ مثل هذه الخطوة السبّاقة ليست مستغربة عن دولة الإمارات التي تسير قدماً على نهج الخير الذي أرسى دعائمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بعطاءاته السخية، التي كان لها الأثر الأكبر في التخفيف من معاناة الشعوب حول العالم".

 

 

وأكد أنه التزاما من الشركة بمسؤولياتها الوطنية والاجتماعية فإنها تتطلع قدماً إلى دعم المشاريع الخيرية والإنسانية والإغاثية بـ 25 مليون درهم خلال العام 2017، وإحداث بصمة إيجابية تعزز مساهمة "الأنصاري للصرافة" في خدمة الوطن وإعلاء شأن الإمارات على خارطة العطاء الإنساني في العالم.

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