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سياسة واقتصاد

السعودية: راتب الزوجة والأبناء والدخل من الأعمال التجارية تحتسب ضمن "حساب المواطن"

أريبيان بزنس
الاثنين، 26 ديسمبر 2016
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السعودية: راتب الزوجة والأبناء والدخل من الأعمال التجارية تحتسب ضمن "حساب المواطن"

قالت صحيفة سعودية اليوم الإثنين إن حساب مقدار الدخل الشهري في برنامج حساب المواطن يتضمن مصادر الدخل التجارية ورواتب جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى ومن بينهم الزوجة والأبناء.

 

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن مصادرها إن جميع أفراد الأسرة سيستفيدون من البدل، وذلك وفق آلية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، حيث تزيد قيمة البدل كلما زاد حجم الأسرة.

 

وبرنامج (حساب المواطن) -الذي أعلنته وزارة المالية مؤخراً- هو برنامج وطني أنشئ لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

 

وتتضمن الفئات المستفيدة من البرنامج الأسر السعودية، الأفراد المستقلون، حاملو بطاقات التنقل، الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.

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