ترحيب رئيس قازاخستان باستضافة المحادثات متعددة الأطراف بشأن الصراع في سوريا في عاصمة قازاخستان

موسكو 26 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال رئيس قازاخستان نور سلطان نزارباييف اليوم الاثنين إنه مستعد لاستضافة المحادثات متعددة الأطراف بشأن الصراع في سوريا في العاصمة أستانة.

وأضاف خلال زيارة لسان بطرسبرج حيث اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "قازاخستان مستعدة لاستضافة جميع الأطراف لإجراء محادثات في أستانة."

وقال بوتين يوم الجمعة إن روسيا وإيران وتركيا والرئيس السوري بشار الأسد وافقوا جميعا على إجراء مفاوضات السلام السورية الجديدة في عاصمة قازاخستان.

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين في بيان صدر، أمس الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأزمة السورية، وأشار البيان إلى أن الرئيس الكازاخستاني، نور سلطان نزارباييف الذي يتواجد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في زيارة رسمية، انضم أيضا إلى الحوار بين الرئيسين.