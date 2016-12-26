مؤسسة النقد تنفي إلغاء الإصدار الخامس للعملة

نفت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء الإصدار الخامس للعملة والذي صدر في العام 2007.
وأكدت "ساما" في تغريدة لها على حسابها في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن الإصدار السادس (الجديد) سيتم تداوله إلى جانب الإصدارات السابقة.
ومن المقرر أن يبدأ طرح وتداول الإصدار السادس الجديد من العملة السعودية، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، يوم غدٍ الإثنين.المزيد من أخبار السعودية
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