الإمارات: محمد بن راشد يوجه بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لـ «عام الخير»﻿

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2017 «عام الخير» في دولة الإمارات، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس بتشكيل اللجنة الوطنية لعام الخير، والتي تضم في عضويتها سبعة وزراء من الحكومة الاتحادية، إضافة إلى أمناء المجالس التنفيذية المحلية أو ممن يتم ترشيحهم من الحكومات المحلية في الدولة.

كما وجه سموه أعضاء اللجنة بالبدء الفوري بتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عبر وضع إطار عمل شامل لعام الخير يأخذ في الاعتبار إحداث نقلة نوعية ومستدامة في شراكة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، بالإضافة إلى إحداث نقلة في العمل التطوعي ليكون مسانداً وداعماً لعمل الكادر الحكومي في الدولة عبر الاستفادة الطوعية من المواطنين والمقيمين كافة في تقديم خدمات تخصصية تطوعية إلى مجتمع الإمارات. ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة الوطنية بوضع خطة عمل بالشراكة مع فئات المجتمع كافة، وتنفيذ مبادرات حقيقية تعود بالخير على مجتمع الإمارات خلال الفترات القادمة مع العمل على تطوير قطاع المساعدات الخارجية الإماراتية وفق أفضل الممارسات الدولية والعمل على ترسيخ تغيير سلوكي دائم في الأجيال الإماراتية فيما يتعلق بخدمة الوطن بطريقة إيجابية كجزء من أسلوب الحياة في دولة الإمارات.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيساً للجنة الوطنية العليا لعام الخير، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي، والمستشار سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان والدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وحميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري للفجيرة، بالإضافة إلى سعيد العطر، مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، مقرراً للجنة.

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس اللجنة الوطنية العليا لعام الخير: «إن اللجنة ستبدأ مباشرة في وضع المستهدفات الرئيسة لعام الخير بناء على الخطوط العامة التي جاءت ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبناء على الإطار الذي رسمه لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، كما أن تصريحات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عام الخير، والتي أكد فيها ضرورة أن يساهم كل شخص بفكرة أو مبادرة أو عمل تزيد من تعاضد المجتمع وتوسع مساحة الخير فيه ستكون خريطة طريق لأعضاء اللجنة كافة خلال عام 2017».

وأضاف معالي القرقاوي: «إن فريق العمل في مجلس الوزراء بدأ العمل على وضع الخطوط العامة والمحاور الأساسية لعام الخير وإطار العمل الذي ستعمل من خلاله الفرق التشغيلية استعداداً للاجتماع الأول للجنة العليا مع بداية العام الجديد، كما بدأ فريق العمل أيضاً على تصميم شعار لعام الخير ليتم استخدامه من قبل الجهات المحلية والحكومية والإعلامية كافة خلال عام 2017». وأشار معاليه إلى أن العمل في عام الخير سيتم من خلال فرق تنفيذية تخصصية حسب القطاع يشترك فيها مجموعة كبيرة من المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى رجال الأعمال من القطاع الخاص وجمعيات النفع العام والمؤسسات الإنسانية والمؤسسات التطوعية ومجموعة من القانونيين لضمان خلق إطار مستدام مع نهاية العام يحقق الأهداف التي وضعها رئيس الدولة ونائبه خلال الإعلان عن عام الخير. ولفت معاليه إلى عقد لقاء بعد الاجتماع الأول للجنة العليا مع وسائل الإعلام لشرح تفاصيل ونوعيات المبادرات المستهدفة في عام الخير والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الشراكة مع الحكومة لخدمة مجتمع الإمارات.

