المري : المسؤولية الاجتماعية باتت ركيزةً أساسيةً من نجاح وتطور المؤسسات

رحب سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية،بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أمس بإعلان عام 2017 في دولة الإمارات عاما للخير،وقال أنها ليست غريبة، وهذا هو النهج الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” .

وأضاف اللواء المري أنها تأتي انسجاما مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، في إطار رؤية الإمارات 2021 التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم،وأن يكون مجتمع الإمارات متلاحماً ومتماسكاً يتبنى قيماً إنسانية مشتركة ويقوم على ركيزة قوامها الشباب والأسر والمجتمعات المتلاحمة.

وأكد أن دولة الإمارات من بين أكثر بلدان المنطقة اهتماماً بتحقيق الرفاهة الاجتماعية من خلال توفير العديد من الخدمات العامة التي تهدف إلى المحافظة على مستوى متقدم من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادية،وأعتبر اللواء المري أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية والخاصة، باتت ركيزةً أساسيةً من نجاح وتطور المؤسسات ،وتقع على عاتق الجميع من أفراد ومؤسسات.

وأشار إلى أن ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية المستدامة في مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة،ساهم في تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتبنيه البرامج التنموية والاجتماعية والاقتصادية في المجالات الصحية والتعليمية والبيئية والثقافية ،حيث بدأت ثقافة المسؤولية الاجتماعية بالتبلور بشكل ايجابي وأكثر تنظيما وبمشاركة أكثر فاعلية من مختلف فئات المجتمع.

وأوضح اللواء المري أن إقامة دبي ،تلعب دوراً رائداً في تنمية المجتمع وتوعيته والنهوض به من أجل الارتقاء بمكانة الدولة محليا وخليجياً وعالمياً ،عن طريق تعزيز مشاركة المجتمع في أنشطة ومبادرات المسؤولية المجتمعية،حيث تولي اهتماماً كبيراً بالمساهمة في أنشطة المسؤولية المجتمعية، في سبيل تحقيق تنمية المجتمع في دولة الإمارات.

وفي هذا الإطار أطلقت إقامة دبي خلال الأعوام الماضية طيفاً واسعاً من الأنشطة والحملات والفعاليات المجتمعية والوطنية والإنسانية والمعرفية، كما شاركت في دعم ورعاية العديد من المبادرات بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، التزاماً منها بمبدأ المسؤولية المجتمعية، وبما ينسجم مع رؤية قيادة الدولة لتعزيز التلاحم الاجتماعي والإنساني.

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