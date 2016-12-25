6 شركات تستحوذ على نصف إيرادات أكبر 100 شركة سعودية 2016

أظهر تقرير أن أكبر 100 شركة ضمن قائمة صحيفة "الاقتصادية" السعودية ( 100 شركة سعودية في قائمة 2016) قد حققت إيرادات بحوالي 666.5 مليار ريال خلال العام الماضي 2015.

ووفقاً للتحليل، استحوذت ست شركات على 48 بالمئة من إيرادات الـ100 شركة خلال العام الماضي، وهي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) -أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية- وشركة الاتصالات السعودية -أكبر شركة اتصالات ي الخليج من حيث القيمة السوقية-، والشركة السعودية للكهرباء -أكبر شركة مرافق في الخليج -، وشركة صافولا -أكبر شركة للصناعات الغذائية في منطقة الخليج- وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ( بترورابغ)، والبنك الأهلي التجاري أكبر بنوك الخليج من حيث القيمة السوقية.

وتصدرت شركة "سابك" القائمة من حيث الإيرادات بـ150.6 مليار ريال، تُشكل 23 بالمئة من إجمالي إيرادات الـ100 شركة، تلتها شركة الاتصالات السعودية بنحو 51.1 مليار ريال، ما يعادل 8 بالمئة من الإجمالي.

وجاءت الشركة السعودية للكهرباء ثالثاً بإيرادات قيمتها 41.7 مليار ريال خلال 2015، ما يعادل 6 بالمئة من إجمالي إيرادات الـ100 شركة، ثم مجموعة صافولا بإيرادات قيمتها 27.6 مليار ريال، ما يشكل 4 بالمئة من الإجمالي.

وفي الترتيب الخامس، جاءت شركة ="(بترورابغ" بإيرادات قيمتها 25.8 مليار ريال، تعادل 4 بالمئة من إجمالي إيرادات الـ 100 شركة خلال 2015، وسادساً البنك الأهلي التجاري بإيرادات قيمتها 20.4 مليار ريال، تمثل 3 بالمئة من الإجمالي.

وفقدت سوق الأسهم السعودية نحو 32 مليار ريال إيرادات في 2015، لتسع شركة غير مدرجة تضمها قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة في السعودية لعام 2016.

وتشكل إيرادات الشركات غير المدرجة نحو 4.8 بالمئة من الإيرادات الإجمالية لقائمة أكبر 100 شركة والبالغة نحو 666.5 مليار ريال.فيما الشركات المدرجة 91 شركة إيراداتها نحو 635 مليار ريال، تُشكل أكثر من 95 بالمئة من إجمالي إيرادات أكبر 100 شركة.

وانضمت 11 شركة جديدة لقائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة في السعودية، بلغت إيراداتها نحو 24.2 مليار ريال، خلال العام الماضي 2015، بينها سبع شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وأربع أخرى غير مدرجة.

وتشكل إيرادات الشركات الجديدة على القائمة نحو 3.6 بالمئةمن الإيرادات الإجمالية لقائمة أكبر 100 شركة والبالغة نحو 666.5 مليار ريال.

فيما الشركات القديمة عددها 89 شركة، بإيرادات قدرها 642.4 مليار ريال، تشكل أكثر من 96 بالمئة من إجمالي إيرادات أكبر 100 شركة.