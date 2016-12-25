تحذير من فقدان ملايين الوظائف من خبير اقتصادي حائز على جائزة نوبل

حذر انغوس ديتون الأكاديمي البريطاني الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد من من فقدان ملايين الوظائف بسبب الأتمتة والروبوت قائلا إن العولمة لا تمثل أي خطر على الوظائف مقارنة بما سيحصل نتيجة تطور الذكاء الاصطناعي والاتمتة والروبوت في قطاعات عديدة.



وقال ديتون ديتون، الذي فاز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2015 لتحليلاته في مفاهيم "الاستهلاك والفقر والرفاهية" وهو من دعاة العولمة. إن ملايين الوظائف حول العالم أصبحت مهددة بالزحف التقني القادم الذي يمكن اعتباره ثورة صناعية رابعة بحسب ما نقلته فايننشيال تايمز.

وردا على انتخاب ترامب قال ديتون إن صعوج ترامب جاء نتيجة فساد النخبة التي لم تدرك ما الذي يحدث للمجتمع من فقر ويأس بسبب تلاشي الوظائف.

حيث حذر المنتدى الاقتصادي العالمي من الثورة الصناعية الرابعة مطلع هذا العام بسبب الاتمتة والروبوتات التي ستبدل الاقتصاد العالمي وطريقة الإنتاج، ووجدت دراسة لجامعة اكسفورد وسيتي أن 77% من الوظائف في الصين ستتلاشى تحت وطأة الأتمتة و57% من وظائف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.