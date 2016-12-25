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سياسة واقتصاد

تحذير من فقدان ملايين الوظائف من خبير اقتصادي حائز على جائزة نوبل

أريبيان بزنس
الأحد، 25 ديسمبر 2016
تحذير من فقدان ملايين الوظائف من خبير اقتصادي حائز على جائزة نوبل

حذر انغوس ديتون الأكاديمي البريطاني  الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد من من فقدان ملايين الوظائف بسبب الأتمتة والروبوت قائلا إن العولمة لا تمثل أي خطر على الوظائف مقارنة بما سيحصل نتيجة تطور الذكاء الاصطناعي والاتمتة والروبوت في قطاعات عديدة.


وقال ديتون ديتون، الذي فاز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2015 لتحليلاته في مفاهيم "الاستهلاك والفقر والرفاهية" وهو من دعاة العولمة. إن ملايين الوظائف حول العالم أصبحت مهددة بالزحف التقني القادم الذي يمكن اعتباره ثورة صناعية رابعة بحسب ما نقلته فايننشيال تايمز.

وردا على انتخاب ترامب قال ديتون إن صعوج ترامب جاء نتيجة فساد النخبة التي لم تدرك ما الذي يحدث للمجتمع من فقر ويأس بسبب تلاشي الوظائف.

حيث حذر المنتدى الاقتصادي العالمي من الثورة الصناعية الرابعة مطلع هذا العام بسبب الاتمتة والروبوتات التي ستبدل الاقتصاد العالمي وطريقة الإنتاج، ووجدت دراسة لجامعة اكسفورد وسيتي أن 77% من الوظائف في الصين ستتلاشى تحت وطأة الأتمتة و57% من وظائف دول  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

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