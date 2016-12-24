ما هو برنامج حساب المواطن السعودي؟

تعتزم الرياض إطلاق برنامج حكومي، مطلع العام المقبل، لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين السعوديين المستحقين بشكل مباشر عبر منصة واحدة تحت اسم برنامج "حساب المواطن" مع بدء خفض الدعم الحكومي للمواطنين.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، يوم الخميس الماضي، عن نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الحميدان، قوله مساء الخميس الماضي، في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان الميزانية السعودية الجديدة أن برنامج "حساب المواطن" سيبدأ التسجيل فيه ابتداءً من يوم 1 فبراير/شباط 2017.

وقال "الحميدان"، حينها أيضاً، إن الحساب سيبدأ بقيمة دعم إجمالية للفئات المستهدفة من المواطنين تبلغ 25 مليار ريال في العام 2017، على أن تصل إلى 60 مليار ریال في 2020.

وأضاف أن "الزيادة في هذه المبالغ ستمولها الدولة٬ بما يتواكب مع خطة الإصلاح الاقتصادية الوطنية الشاملة".

وأوضح أن "مبادرات وبرامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة ٬2030 لن تنفذ أو يعلن عنها٬ إلا بعد زيادة الدعم الذي يتبناه #حساب_المواطن الموحد٬ حتى لا تتضرر الفئات المستهدفة".

وأورد جملة من الميزات التي يتمتع بها حساب المواطن كالمنصة الإلكترونية٬ التي صممت تقنياً٬ لتقوم بتقييم دوري آلي لمعلومات المستفيدين٬ وقياس المتغيرات التي تفرضها خطة المملكة الاقتصادية٬ الأمر الذي يجعل الحساب متتالي الدعم٬ ومرناً وقابلاً للتطوير المتواصل، مشيراً إلى أن الطبيعة التقنية للحساب تمنحه عدالة، إلى جانب السرعة والدقة.

وقال أيضاً إن "الفئة المستفيدة من هذا الحساب لن تكون جامدة أو ثابتة٬ بل ستسير بشكل متوازٍ مع طبيعته الخاضعة لمتغيرات اقتصادية تنموية٬ وتقييم دوري للمسجلين فيه".

ودعا المواطنين السعوديين إلى سرعة التسجيل في حساب المواطن الموحد٬ ليتمكنوا من الاستفادة من الدعم الذي يقدمه الحساب، لأن المعلومات المسجلة ستخضع آلياً للتقييم والقياس لتحديد قيم الدعم ومدى استحقاق المسجل فيه.

وبرنامج #حساب_المواطن، حساب موحد سيجمع كل أشكال الدعم الحكومي في نافذة إلكترونية واحدة، لكل أسرة سعودية، وسيبدأ التسجيل فيه مطلع فبراير/شباط المقبل، كما أن هذه الآلية ستجمع كل أشكال الدعم السكني والصحي والاجتماعي ودعم الطاقة تحت مظلتها، وستدفع مبالغ نقدية للمواطنين.

وتأتي هذه الآلية الجديدة بعد أن قررت السعودية إجراء خفض تدريجي للدعم الحكومي لأسعار المياه والكهرباء ووقود السيارات، بدءاً من العام 2016، وستواصل الحكومة سياسة خفض الدعم بشكل متدرج حتى العام 2020.