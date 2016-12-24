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سياسة واقتصاد

الكشف عن جنسيات ضحايا الاعتداء بشاحنة في برلين

أريبيان بزنس
السبت، 24 ديسمبر 2016
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الكشف عن جنسيات ضحايا الاعتداء بشاحنة في برلين

أعلنت هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا، اليوم السبت (24 ديسمبر/كانون الأول)، هوية ضحايا اعتداء الدهس في  برلين الذي وقع مساء الاثنين الماضي، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً وعشرات الجرحى.

 

وأوضحت متحدثة باسم الهيئة أن بين القتلى سبعة ألمان بالإضافة إلى خمسة أشخاص يحملون الجنسيات التشيكية والأوكرانية والإيطالية والإسرائيلية والبولندية، لكنها لم تشر إلى جنس وعمر الضحايا. وأضافت أنه لا يوجد أطفال بين القتلى، وفق موقع دويتشه فيله.

 

 

وكان قد أُعْلِنَ في وقت سابق أن بولنديا وإيطالية وإسرائيلية وتشيكيا بين القتلى، وذكرت مجلة "شبيغل" الألمانية أن القتلى الاثني عشر ضموا ستة رجال وست نساء. وقد أوقع الهجوم بالإضافة إلى ذلك 53 مصاباً حالات بعضهم خطيرة.

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