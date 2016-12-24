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سياسة واقتصاد

محمد التويجري: لا ضرائب على تحويلات الأجانب في السعودية والانتهاء من دراسة خصخصة 4 قطاعات

أريبيان بزنس
السبت، 24 ديسمبر 2016
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محمد التويجري: لا ضرائب على تحويلات الأجانب في السعودية والانتهاء من دراسة خصخصة 4 قطاعات

قال محمد التويجري أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي السعودي إنه لا يوجد توجه حالياً لفرض أي ضرائب على تحويلات الأجانب في المملكة التي يعيش فيها ملايين الوافدين الأجانب.

 

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن محمد التويجري إنه تم الانتهاء من دراسة خصخصة 4 قطاعات ضمن 16 قطاعاً وتمت دعوة البنوك لخصخصتها.

 

وقال "التويجري" إنه تم إدخال جزء من عوائد الخصخصة في تقديرات 2020، موضحاً أن الاستثمار الداخلي في حدود 70 مليار ريال. وقال أيضاً "وضعنا سيناريو يفترض تحقيق 80 بالمئة من خططنا، مضيفاً أن الاستثمار الخارجي من 10 إلى 15 مليار ريال.

 

والخصخصة هي إحدى الاستراتيجيات التي تعتمد عليها السعودية في ظل تضررها جراء هبوط أسعار النفط في منتصف العام 2014.

 

 

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