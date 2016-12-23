Arabian business
سياسة واقتصاد

مجلس الأمن الدولي يُقر مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي

أريبيان بزنس
الجمعة، 23 ديسمبر 2016
‫اخبار متعلقة‬‎
مجلس الأمن الدولي يُقر مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال على أغلبية 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

ووفق وكالة أنباء الأناضول، أكدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور معارضة بلادها مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت عقب التصويت إن "قرار واشنطن اليوم بالامتناع عن التصويت يتماشى مع مواقف الإدارات الأمريكية السابقة"، وإن بلادها "دوما ترى أن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يهدد أمن إسرائيل"

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

المزيد عن هذا الخبر

ترامب: حل “نهائي” للقضية الفلسطينية يضع حدا “لحرب لا تنتهي”

مرشح ترامب لمنصب سفير أمريكا بإسرائيل يتوقع نقل السفارة إلى القدس

ترامب يقول لنتنياهو إنه سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

السلطة الفلسطينية تقدم مشروع قرار بشأن الدولة لمجلس الأمن اليوم

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

بوتين يقول إنه يحتاج وقتا لتقرير ما إذا كان سيترشح للرئاسة في 2018

اتفاق إيران والقوى الكبرى على نشر توضيحات بشأن حساب مخزون اليورانيوم

بوتين يوقع أمر توسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس

السعودية تعتزم إنفاق 200 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص ضمن خطة لتنويع الاقتصاد

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

أسرع سرير متنقل بالعالم في الإمارات

كم قيمة الرسوم الشهرية الجديدة للعمالة الوافدة في السعودية؟

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »