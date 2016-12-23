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سياسة واقتصاد

بوتين يقول إنه يحتاج وقتا لتقرير ما إذا كان سيترشح للرئاسة في 2018

أريبيان بزنس
الجمعة، 23 ديسمبر 2016
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بوتين يقول إنه يحتاج وقتا لتقرير ما إذا كان سيترشح للرئاسة في 2018

رويترز- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة (23 ديسمبر كانون الأول) إنه بحاجة إلى وقت ليقرر ما إذا كان سيرشح نفسه لفترة رئاسية أخرى في الانتخابات القادمة في عام 2018.

وقال "سوف ننظر إلى ما يدور في البلاد وفي العالم" واصفا المراسل الذي طلب منه تقديم مبررات تجعل الناس يصوتون له من جديد بأنه "يبحث عن الإثارة".

 

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في مارس آذار 2018.

 

وقال بوتين "مع الأخذ بعين الاعتبار ما قمنا به وما يتعين علينا القيام به وطريقة فعل ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت سأشارك في الانتخابات المقبلة أم لا."

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