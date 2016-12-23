بوتين يوقع أمر توسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر توسيع القاعدة البحرية الروسية في مدينة طرطوس بشمال غرب سوريا كما أعلن الكرملين الجمعة في بيان.

وقال الكرملين إن بوتين أمر بتوقيع اتفاق مع سوريا يؤدي الى تنظيم "المسائل المتعلقة بتوسيع اراضي منشآت الاسطول الروسي في مرفأ طرطوس وتطويرها وتحديث بناها التحتية وكذلك دخول سفن حربية روسية الى المياه والموانىء" السورية، وفق موقع فرانس 24.

وفي تشرين الاول/اكتوبر ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تستعد لتحويل منشأة طرطوس الى قاعدة دائمة، دون أن تكشف عن الموعد الزمني لذلك.

ووافق بوتين في ذلك الشهر على قانون يصادق على اتفاق مع دمشق لنشر قوات روسية في سوريا الى أجل غير مسمى، ما يعزز التواجد الروسي الطويل الامد في البلاد.