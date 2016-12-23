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سياسة واقتصاد

﻿السعودية تخطط لاقتراض 10-15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017

أريبيان بزنس
الجمعة، 23 ديسمبر 2016
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﻿السعودية تخطط لاقتراض 10-15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017

(رويترز) - قال محمد التويجري الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي إن المملكة تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية.

 

وجاءت تصريحات "التويجري" خلال مقابلة مع تلفزيون العربية تم بثها اليوم الجمعة.

 

وأصدرت الحكومة سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول في أول إصدار لسندات سيادية دولية وجمعت عشرة مليارات دولار من قرض دولي في وقت سابق من العام.

 

وكما أصدرت الحكومة منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال حتى سبتمبر/أيلول الماضي قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات.

 

وكان وزير المالية محمد الجدعان قال لرويترز خلال مقابلة، مساء يوم أمس الخميس، من المتوقع، أن تستأنف المملكة إصدار السندات بالعملة المحلية في الربع الأول من 2017، لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي.

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