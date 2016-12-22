وزير المالية: السعودية سترفع تدريجيا رسوم توظيف العمال الأجانب

(رويترز) - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن السعودية سترفع تدريجيا الرسوم الشهرية التي تدفعها الشركات في المملكة لتوظيف العمالة الأجنبية بدءا من 2018.

وأضاف الوزير أن مستوى الرسوم سيتوقف على نسبة الأجانب في القوة العاملة بالشركة.

وذكر الجدعان أن الحكومة رأت أن من المناسب أن يدفع المقيم "مقابلا ماليا بسيطا" على المرافقين.