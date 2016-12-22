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سياسة واقتصاد

الرياض: إطلاق برنامج حساب السعودي لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمستحقين وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم

أريبيان بزنس
الخميس، 22 ديسمبر 2016
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الرياض: إطلاق برنامج حساب السعودي لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمستحقين وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم

تعتزم السعودية إطلاق برنامج حكومي، في فبراير/شباط 2017، لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر عبر منصة واحدة تحت اسم برنامج "حساب المواطن".

 

ووفقاً لوثائق متداولة ومصادر صحفية، فإن البرنامج الجديد يهدف إلى تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة علي ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ورفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين، وتشجيع الأسر علي الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

 

ويتم احتساب قيمة البدل النقدي بناءً علي الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وحسب عدد أفراد الأسرة، على أن تتم مراجعته بشكل دوري.

 

وسيتم احتساب البدل بناء علي مستويات ترشيد الاستهلاك الرشيد، كما سيتم صرفه للأسر بعدل ونقدا لتشجيعهم على الادخار، وقبل تطبيق أي إصلاحات هيكلية تمسهم.

 

وسيتم فتح باب التسجيل في البرنامج اعتباراً من 1 فبراير/شباط 2017، على أن يتم صرف البدل لمستفيديه قبل تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والكهرباء والديزل في شهر يوليو/تموز 2017.

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