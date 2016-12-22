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سياسة واقتصاد

زوجة سوري المرشحة الأبرز لمنصب رئيس الوزراء في رومانيا﻿

أريبيان بزنس
الخميس، 22 ديسمبر 2016
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زوجة سوري المرشحة الأبرز لمنصب رئيس الوزراء في رومانيا﻿
سيفيل شهيدة، عمرها 52 عاما، من تتار رومانيا وزوجها سوري الأصل.

أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروماني أنه تم ترشيح وزيرة التنمية الإقليمية، سيفيل شهيدة، لتكون أول سيدة وشخصية مسلمة تتولى منصب رئيس الوزراء في رومانيا .
وأفادت وسائل إعلام رومانية بأن سيفيل شهيدة، البالغة 52 عاما، من تتار رومانيا وزوجها سوري الأصل.
وعملت شهيدة في وزارة التنمية الإقليمية منذ العام 2012، وفي العام 2015، شغلت منصب الوزير في نفس الوزارة لمدة 6 اشهر. وبعد استقالة حكومة فيكتور بونتا، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، أعيدت للمنصب ذاته.
وقال ليفيو دراغنيا، زعيم "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" إنه لن يرشح شخصا آخر لنمصب رئيس الوزراء في حال عدم موافقة الرئيس والبرلمان على شهيدة.
وكانت سيفيل قد تزوجت في العام  2011 من رجل أعمال سوري، اسمه أكرم شهيدة وهو من مواليد مدينة اللاذقية وعمره 64 عاما. وقد تخرج الدكتور أكرم، في عام 1984 من جامعة تشرين باللاذقية، وبعدها في 2010 حصل على دكتوراه بالاقتصاد من "أكاديمية الدراسات الاقتصادية" في بوخارست، وثانية بالعلوم الزراعية من "كلية الإدارة واقتصاد الهندسة والزراعة الريفية" بالعاصمة أيضا.
واشتغل شهيدة، بين عامي 1988 و 2011 بوزارة الزراعة في سوريا، ثم هاجر ذلك العام إلى رومانيا، وتزوج وحصل على جنسيتها فيما بعد، وقبلها عمل مستشارا زراعيا وأستاذا حتى 2013 للزراعة في جامعة Ovidius بمدينة كونستانزا ثم مستشارا حتى 2014 لوزارة الزراعة، وهو يتحدث العربية والإنجليزية والرومانية.
وكان "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" قد فاز في الانتخابات البرلمانية في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بفارق ضئيل، ولم يحصل على أغلبية مطلقة، مما يعني أنهم سيضطرون لتشكيل ائتلاف حكومي بالتحالف مع الأحزاب الأخرى، مثل حزب "تحالف الليبراليين والديمقراطيين" (إيه.إل.دي.إي).

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