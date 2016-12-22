محمد بن زايد يصدر قراراً باعتبار قطع أراضي "أبوظبي للموانئ" منطقة حرة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 109 لسنة 2016 بشأن اعتبار قطع الأراضي المخصصة لشركة أبوظبي للموانئ منطقة حرة.

وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي تعتبر قطع الأراضي بمساحة إجمالية تصل إلى 14.4 كيلومتراً مربعاً في المنطقة «أ» والمخصصة لشركة أبوظبي للموانئ منطقة حرة، وفق صحيفة البيان.

وتقوم شركة أبوظبي للموانئ بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في القرار.