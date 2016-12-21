أميركي من أصل يمني يؤكد إنزاله من طائرة لشركة دلتا لتحدثه بالعربية

أكد الشاب النيويوركي اليمني الأصل آدم صالح المعروف على موقع يوتيوب أنه أنزل من طائرة لشركة دلتا ايرلاينز في لندن لأن ركابا انزعجوا من حديثه بالعربية مع أمه.

لكن شركة دلتا قالت أنه طلب منه مغادرة الرحلة المتجهة من لندن الى نيويورك صباح الاربعاء بسبب "ازعاج" لم تحدد طبيعته.

وصور الشاب البالغ 23 عاما الذي يتابعه أكثر من 2,2 مليون شخص على موقع يوتيوب لنشر تسجيلات الفيديو نفسه أثناء مغادرة الطائرة، ونشر الفيديو على موقع تويتر، وفق موقع فرانس 24، وقال صالح على تويتر "تحدثنا بلغة مختلفة في الطائرة فطردونا" مشيرا الى انه كان يتحدث هاتفيا مع والدته.

وظهر حول الشاب عدد من الركاب الذين بدوا معارضين لإخراجه لكن في مؤخر الطائرة حيث كان جالسا لوح عدة اشخاص بيدهم تجاهه مودعين.

رد صالح على هؤلاء بالقول "أنتم عنصريون. اتحدث بلغة مختلفة فتقولون إنكم منزعجون! لا اصدق ما أرى". وتابع "وجهوا لي الشتيمة لكنني لم أرد بالمثل".

بعد ثلاث ساعات على نشر الفيديو تم تناقله على تويتر أكثر من 200 الف مرة. ونشر وسم "قاطعوا دلتا" الذي راج على تويتر.

وقال صالح أنه بعد تأخير استمر ساعات تعرض خلالها لتفتيش أمني، تمكن من التوجه الى نيويورك مع شركة أخرى وأنه سيتوجه مباشرة لاستشارة محاميه.

واضطرت الشركة الى التعليق فنشرت بيانا يبرر اخراج الشاب بسبب "اثارته الازعاج في المقصورة ما دفع أكثر من عشرين راكب الى التعبير عن الضيق".

وأكدت الشركة فتح تحقيق لفهم ظروف الحادثة، من دون أي ذكر لمحادثة بالعربية. لكنها قالت أنها تأخذ المزاعم بالعنصرية بصورة جدية.