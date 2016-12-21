الصور الأولى لتونسي مشتبه به في حادث الدهس ببرلين

برلين 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز وبي بي سي) - قال وزير داخلية ولاية نورد راين فستفاليا الألمانية اليوم الأربعاء إن رجلا تونسيا يشتبه في ضلوعه في هجوم الشاحنة ببرلين كان على اتصال مع متشددين إسلاميين في الولاية وكان معروفا لدى وكالات الأمن الألمانية.

وقال الوزير رالف ياجر خلال مؤتمر صحفي "تبادلت وكالات الأمن ما توصلت إليه من معلومات عن هذا الشخص مع المركز المشترك لمكافحة الإرهاب في نوفمبر 2016."

وذكر أن المشتبه به تقدم بطلب لجوء في ألمانيا ورفض طلبه في يوليو تموز. وفشلت محاولات ترحيل الرجل إلى تونس بسبب عدم وجود أوراق هوية معه وشككت السلطات التونسية فيما إذا كان الرجل من مواطنيها.

وأضاف الوزير أن الرجل كان قد انتقل من الولاية إلى برلين في فبراير شباط 2016 وحاول أن يستقر في العاصمة الألمانية. وقال إن الرجل التونسي الذي تلاحقه السلطات استخدم أسماء مختلفة.





وبحسب تصريح إقامة مؤقت عُثر عليه في قمرة قيادة الشاحنة التي دهست المتسوقين، فإن صاحب التصريح هو تونسي اسمه أنس أ، من مواليد عام 1992 في مدينة تطاوين بحسب بي بي سي..

وتقوم بالشرطة بحملة بحث في ولاية نورث راين وستفاليا حيث أُصدر التصريح.

وتفيد التقارير أن المتهم ربما كان قد أصيب في اشتباك مع سائق الشاحنة.

وطبقا لما أوردته صحيفتي "الغاماينا تسايتونغ" و"بلد" يبلغ المشتبه به من العمر 21 أو 23 عاما، ومعروف بثلاثة اسماء مختلفة.