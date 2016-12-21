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سياسة واقتصاد

الثلوج تغطي شمال السعودية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 21 ديسمبر 2016
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الثلوج تغطي شمال السعودية

غطت الثلوج في اليومين الماضيين أجزاءً من منطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية -الدولة الصحراوية- بعد تساقطها على الهجر والقرى القريبة من مدينة عرعر.

 

 كما شمل التساقط مركز حزم الجلاميد ومحافظة طريف، وذلك بسبب موجة البرد التي تشهدها المناطق الشمالية من المملكة.

 

وتداول مغردون صوراً ومقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تظهر مناطق من شمال السعودية وقد اكتست بالبياض.

 

وابتهج كثير من المواطنين بقدوم الضيف الشتوي، وراحوا يوثقون ذكريات قدومه بصور ومقاطع فيديو لم تخل من عمل رجل الثلج، بالإضافة إلى بعض المقاطع والصور الطريفة.

 

ووفقاً لموقع "الجزيرة نت" القطري، شددت مديرية الدفاع المدني في منطقة الحدود الشمالية على ضرورة إتباع إرشادات السلامة، وعدم النزول إلى الأودية والشعاب، والابتعاد عن الأماكن الخطرة والمنزلقات، مؤكدة جاهزيتها على مستوى الآليات والمعدات والكوادر البشرية، واستعداد مراكز القيادة والسيطرة وغرف العمليات لاستقبال جميع البلاغات التي تردها، وجاهزية المراكز والوحدات الميدانية لمباشرة أي حوادث.

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