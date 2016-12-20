فيديو: الموت يهدد 170 عاملاً في شركة سعودية وسط الصحراء

أفادت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء أن "الموت يهدد 170 عاملاً في شركة سعودية" وسط الصحراء حيث لا يستطيعون الخروج من مواقعهم.

وقالت صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية إن إقامات العمال منهية ورواتبهم لا تصرف، وإن الجوع والعطش يحاصرهم، وإنهم "يتمنون ضوء يبيد حلكت الليل الأسود، أو مكان صالح للعيش يأويهم من خطر الأفاعي والحشرات، هذا هو حال 170عاملاً يعيشون على بعد 35 كيلو عن أقرب منطقة سكنية بين جدة ومكة"، ويبعد عن مدينة جدة حوالي 7 كيلو متر داخل الصحراء.

وأضافت إنها وجدت العمال "متجمعين وكأنهم يرون الفرج بعد الله من خلالنا ليبوحوا أمام الكاميرا بكل ما واجههم داخل العتمة لتصل رسالتهم لكل مسؤول بعد تجاهل إدارتهم الذي دام كثيراً دون أن يلتفت أحداً لهم فيما بادر أحد موظفي الشركة الإداريين الأكفاء بإيضاح الحقائق وبشكل مفصل دون خوف على وظيفته التي ربما سوف يخسرها بسبب هذا التقرير".

ونقلت الصحيفة عن "جميع العمال" قولهم إنهم في الموقع "بلا طعام أو ماء منذ أيام... وينامون في الأحواش لعدم توفر الكهرباء وانتهاء الديزل وعدم توفر المال لشرائه ولم يتوقعوا حينما أتوا من دولتهم أن حالهم سيكون بهذه الطريقة بداخل الشركة.

وأضافوا للصحيفة "نموت من الجوع والعطش ممنوعين من الخروج من موقعنا هذا لانتهاء إقاماتنا التي لم تجددها الشركة، مما حال دون إمكاننا تحسين وضعنا المالي وحينما نمرض لا تستقبلنا المستشفيات وتتجاهلنا لعدم توفر تأمين طبي، وأطفالنا طردوا من مدارسهم لعدم توفر رسوم مدارسهم، وعائلاتنا لا يأكلون ولا يشربون والسبب أننا لا نستطيع أن نرسل لهم ما يقضي حاجتهم".

وتساءلوا "هل حكم على عائلتنا أيضاً الموت معنا؟، هل يرضى مدير شركتنا المحترم أن يكون وضعه مثل وضعنا؟ لا نعتقد لأنه فقط يهتم بالخيول والرعايات الخاصة به وأيضاً مهندس المشروع سوري الجنسية الذي يعاملنا بكل كبرياء وتهديد وعدم احترام".

وختموا حديثهم "نريد حقوقنا ورواتبنا أو العودة إلى ديارنا بين أطفالنا وزوجاتنا لنهون عليهم جوع الـ 8 أشهر السابقة".

وحسب مصدر في الشركة أنه تم صرف راتب شهر واحد فقط مؤخراً.

وكما تجري العادة عندما تقع تظلمات بحق عمال أجانب من قبل شركات كبرى أو في حال قيانهم باعتصام للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة، لم تجرؤ الصحيفة على ذكر اسم الشركة واكتفت بوصفها بـ "شركة سعودية".

لمشاهدة تقرير الصحيفة المصور لحال عمال الشركة المتضررين والذي يظهر معاناتهم يرجى الضغط هنا