Arabian business
سياسة واقتصاد

الإمارات: سيف بن زايد يعدّل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016
‫اخبار متعلقة‬‎
الإمارات: سيف بن زايد يعدّل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قراراً وزارياً رقم 569 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب.

 

وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يسمح للبحار بدخول دولة الإمارات بموجب تصريح نزول بحارة، شرط أن يثبت البحار هويته بجواز السفر البحري «SEAMAN BOOK»، وأن يكون حاصلاً على بطاقة البحار التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات إذا كان عاملاً على ظهر السفن الوطنية العاملة في أعالي البحار، بالإضافة إلى جواز السفر البحري.

 

 

ويشترط على البحار أيضاً أن يكون حاصلاً على إقامة للعمل في الدولة وبطاقة البحارة التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات إذ كان عاملاً على ظهر السفن الأجنبية المرتبطة بعقود عمل مؤقته بالدولة، وفق صحيفة البيان.

 

 

وأشار القرار إلى أنه يسمح لأطقم السفن الأجنبية الراسية في الموانئ بدخول الدولة بموجب تصريح نزول أطقم السفن، شريطة إثبات هويتهم بجواز السفر العادي أو جواز السفر البحري، ويجوز للبحارة وأطقم السفن الحصول على تصريح نزول مؤقت لمدة 24 ساعة ومغادرة حرم الميناء إلى داخل أراضي الدولة بعد تسديد الرسوم المقررة وبتعهد من الوكيل البحري.

 

 

وأجاز القرار للبحارة وأطقم السفن الانتقال داخل الميناء نفسه من الوسيلة البحرية القادم عليها إلى وسيلة بحرية راسية في موانئ الدولة، بعد إبلاغ السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول البحرية وموافقة رباني الوسيلة القادم عليها والمنتقل إليها وذلك وفقاً للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

سيف بن زايد يشرف على إطفاء حريق في " مارينا اليخوت " في أبوظبي

سيف بن زايد : لدينا مليون و150 ألف ضاحي خلفان

سيف بن زايد يطلع على التجهيزات الشرطية في ياس

سيف بن زايد: الإمارات من أكثر الدول أمناً على وجه الأرض

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

الملك سلمان يقر ميزانية السعودية 2017 بإنفاق 890 مليار ريال

ما هي السمات الـ5 لميزانية السعودية 2017 التي ستصدر اليوم؟

الرياض: إطلاق برنامج حساب السعودي لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمستحقين

وزراء ورؤساء بلدان عربية وأجنبية عملوا في السعودية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

محمد بن زايد يصدر قراراً باعتبار قطع أراضي "أبوظبي للموانئ" منطقة حرة

البحرين تلغي نظام الكفيل في أبريل

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »