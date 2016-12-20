المحكمة السعودية ضد سعد الحريري تلزمه بدفع 52 ألف ريال لمواطن

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الإثنين أن قرار محكمة التنفيذ بالرياض الذي صدر قبل خمسة أيام بحق المواطن اللبناني سعد الدين رفيق الحريري يعود إلى قضية مالية تقدم بها مواطن سعودي للمحكمة.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" اليومية أن الحكم واجب التنفيذ تضمن إلزام سعد الحريري بدفع 52.5 ألف ريال (14 ألف دولار) لصالح المواطن السعودي.

وكانت محكمة التنفيذ بالرياض أعلنت قبل أيام عن صدور قرار قضائي ضد سعد الدين الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة.

ولم يبين إعلان المحكمة ماهية القرار أو حيثياته، واقتصر على الإشارة إلى أنه في حال عدم التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ النشر -وانتهت المهلة اليوم الإثنين- فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التي نص عليها نظام التنفيذ.

وتشير تقارير إلى أن القضية تتعلق بشركة سعودي أوجيه المتعثرة التي تعود ملكيتها إلى أسرة الحريري.

ولعبت سعودي أوجيه -المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري- لسنوات دوراً محورياً في بناء كل شيء في السعودية من الفنادق إلى المستشفيات.

وسعودي أوجيه هي المحرك المالي وراء التيار السياسي الذي تقوده عائلة الحريري وقد تضررت بشدة في الآونة الأخيرة جراء تباطؤ في قطاع البناء السعودي مرتبط بهبوط أسعار النفط مما أدى إلى خفض الإنفاق الحكومي.

وتأخر دفع أجور آلاف العاملين لأشهر وفقاً لوسائل إعلام سعودية وللعاملين أنفسهم. ورفضت الشركة التحدث علناً عن وضعها المالي.

وقالت صحيفة "عكاظ" إن عند انتهاء المهلة ولم ينفذ المدين (سعد الحريري) تطبق بحق المماطل عدة مواد من نظام التنفيذ منها المادة 46 والتي تنص على أنه "إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بمنع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقاً لأحكام هذا النظام، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وللقاضي أن ‌يمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين".

بالإضافة إلى حجز مستحقات المدين "المالية لديها، وأن عليها إشعاره بذلك، ويمكنه أيضاً منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، ويأمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، ويحبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام".