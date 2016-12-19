هجوم بشاحنة يقتل ويصيب نحو 50 من المتسوقين في برلين

برلين 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت صحيفة ألمانية إن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيب ما يصل إلى 50 عندما اجتاحت شاحنة حشدا في سوق لأعياد الميلاد ببرلين مساء اليوم الاثنين.

وقالت شرطة مدينة برلين الألمانية على حسابها بموقع تويتر إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب كثيرون بجروح عندما اجتاحت شاحنة سوقا بمناسبة عيد الميلاد في برلين اليوم الاثنين.

وقالت الشرطة على حسابها بالموقع "بوسعنا أن نؤكد تسع وفيات وإصابة الكثيرين. العديد من رجال الشرطة في (منطقة) برايتشايدبلاتس للتحقيق."

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن الشرطة بمسرح الحدث قولها إن المؤشرات الأولية تدل على أن الحادث هجوم ارهابي مع وجود سلاح لدى الممهاجم الذي اعتقلته الشرطة.