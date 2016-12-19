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سياسة واقتصاد

قاتل السفير الروسي : نموت في حلب وانت ستموت هنا

أريبيان بزنس
الاثنين، 19 ديسمبر 2016
قاتل السفير الروسي : نموت في حلب وانت ستموت هنا

منفذ عملية اغتيال السفير الروسي في تركيا مساء اليوم هو ميرت التنيتاس (22 عاماً)يعمل شرطي بوحدة مكافحة الشغب.

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