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سياسة واقتصاد

وكالة الأنباء السعودية: التحالف يوقف استخدام ذخائر عنقودية في اليمن

أريبيان بزنس
الاثنين، 19 ديسمبر 2016
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وكالة الأنباء السعودية: التحالف يوقف استخدام ذخائر عنقودية في اليمن

(رويترز) - قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية إنه سيوقف استخدام الذخائر العنقودية من نوع (755-BL) بريطانية الصنع في اليمن حيث قتل الآلاف من المدنيين في الصراع القائم منذ 20 شهرا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "أكدت حكومة المملكة العربية السعودية أنها قد قررت إيقاف استخدام الذخائر العنقودية من نوع (BL-755) وأبلغت حكومة المملكة المتحدة بذلك."

 

وأضاف البيان أن "قوات التحالف استخدمت هذا النوع من الذخائر في اليمن بشكل محدود ضد أهداف عسكرية مشروعة لحماية حدود المملكة العربية السعودية من القصف والاعتداءات المتكررة."

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