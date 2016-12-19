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سياسة واقتصاد

وفاة السفير الروسي عقب هجوم مسلح في أنقرة ونقله إلى المستشفى﻿

أريبيان بزنس
الاثنين، 19 ديسمبر 2016
وفاة السفير الروسي عقب هجوم مسلح في أنقرة ونقله إلى المستشفى﻿

رويترز -مصدر نقلا عن وكالة الإعلام الروسية: وفاة السفير الروسي لدى تركيا متأثرا بجراحه

 

نقلت وكالة الأناضول التركية أنه تم تحييد المسلح الذي أطلق النار على السفير الروسي في أنقرة، و أكدت ماريا زاكاروفا الناطقة باسم الخارجية الروسية تعرض السفير الروسي في أنقرة لهجوم مسلح، وقالت محطة (سي.إن.إن تورك) إن إطلاق النار لا يزال متواصلا داخل معرض فني في العاصمة التركية أنقرة حيث أصيب السفير الروسي بالرصاص اليوم الاثنين.

 

وقالت المحطة التلفزيونية إنها تلقت تقارير أفادت بأن المهاجم دخل المبنى ببطاقة شرطة وفتح النار على السفير خلال إلقائه كلمة. وبثت المحطة صورة لشخصين ممددين على الأرض داخل المعرض الفني. إن.تي.في: السفير الروسي لدى أنقرة أصيب بجروح خطيرة في هجوم بسلاح ناري ونقل إلى المستشفى.

كان السفير الروسي أندري جينادي كارلوف يحضر افتتاح معرض فني للفن الحديث المعاصر حين شهر أحد الحاضرين مسدسا وأطلق رصاصات باتجاه السفير الذي أصيب في أول رشقة وانبطح الحضور مع سقوط السفير على الأرض مضرجا بدمائه بحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية. وذكرت بعض وسائل الإعلام أن كارلوف أصيب بجروح بالغة في الهجوم. وأصيب معه أيضاً 3 أشخاص.

وحسب مصادر روسية تحدثت لجريدة "حرييت" التركية فإن المنفذ هو "متطرف إسلامي" بعد سماع المسلح يصرخ بشعارات إسلامية خلال الهجوم.

وقد أحاطت القوات الخاصة بالمبنى الذي نفد فيه الهجوم، وقد سُمع تبادل لإطلاق النار ما بين 15 إلى 20 مرة.

وقال بيان الكرملين إن بوتين يدرس تقريرا عن الهجوم على السفير الروسي في أنقرة.

 

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