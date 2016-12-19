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سياسة واقتصاد

الملك سلمان يقر ميزانية السعودية 2017 الخميس القادم

أريبيان بزنس
الاثنين، 19 ديسمبر 2016
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الملك سلمان يقر ميزانية السعودية 2017 الخميس القادم

قالت سعودية اليوم الإثنين إن مجلس الوزراء سيعقد برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الخميس المقبل، جلسة استثنائية تقر خلالها الموازنة العامة للدولة للعام 2017.

 

وأوضحت صحيفة "سبق" المقربة من وزارة الداخلية أنه يُنتظر أن يعقد عددٌ من الوزراء يتقدّمهم وزير المالية، مساء الخميس القادم، مؤتمراً صحفياً عن الميزانية؛ للكشف عن تفاصيلها.

 

وذكرت مصادر الصحيفة الإلكترونية أن الميزانية سيتم إعلانها بشفافية أكبر.

 

وتتضمن الخطة الأصلية لميزانية السعودية للعام 2016 عجزاً قدره 326 مليار ريال (87 مليار دولار) بعد عجز بلغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015.

 

ولكن بعض المحللين توقعوا في وقت سابق أن يكون عجز العام الحالي أقل كثيراً من المتوقع نظراً للخفض الكبير في الإنفاق الحكومي وتأخر الحكومة في سداد مستحقات تدين بها للقطاع الخاص وبصفة خاصة لشركات البناء، وذلك إثر هبوط أسعار الخام منذ منتصف 2014.

 

 

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