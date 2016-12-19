بوزيرة وحيدة في الحكومة لبنان يعلن عن التشكيلة الحكومية الجديدة

أعلنت التشكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة اليوم من قصر بعبدا بعدما توجّه مساء اليوم الرئيسان سعد الحريري ونبيه برّي إلى القصر الجمهوري وعقد الأول اجتماعاً مع الرئيس ميشال عون وانضم لاحقاً بري إلى اللقاء الذي قال فور وصوله: "إن شاء الله الحكومة الليلة" بحسب موقع تلفزيون الجديد.



وفور وضع اللمسات الأخيرة على مرسوم تأليف الحكومة الجديدة، تلا فليفل ثلاثة مراسيم الأول مرسوم اعتبار حكومة الرئيس تمام سلام مستقيلة يوقعه منفرداً رئيس الجمهورية، والثاني مرسوم تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة ويوقعه أيضا منفردا رئيس الجمهورية، والثالث مرسوم تشكيل الحكومة ويوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وثمّ أعلن فليفل مرسوم تشكيل الحكومة على الشكل التالي:

- سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء

- غسان حاصباني نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للصحة العامة

-مروان حمادة وزيرا للتربية والتعليم العالي

-طلال ارسلان وزيرا للمهجرين

-غازي زعيتر وزيرا للزراعة

-ميشال فرعون وزير دولة لشؤون للتخطيط

-علي قانصو وزير دولة لشؤون مجلس النواب

-علي حسن خليل وزير دولة للشؤون للمالية

-محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة

-جان اوغاسبيان وزير دولة لشؤون للمرأة

-يعقوب الصراف وزيرا للدفاع الوطني

-جبران باسيل وزيرا للخارجية والمغتربين

-حسين الحاج حسن وزيرا للصناعة

-سليم جريصاتي وزيرا للعدل

-نهاد المشنوق وزيرا للداخلية والبلديات

-محمد كباره وزيرا للعمل

-ايمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الانسان

-جمال الجراح وزيرا للاتصالات

-معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين

-غطاس خوري وزيرا للثقافة

-بيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية

-نقولا تويني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد

-طارق الخطيب وزيرا للبيئة

-عناية عز الدين وزير دولة لشؤون التنمية الادارية - والدكتورة عناية عز الدين هي السيدة الوحيدة بين أعضاء الحكومة!

-يوسف فنيانوس وزيرا للأشغال العامة والنقل

-ملحم الرياشي وزيرا للاعلام

-بيار بو عاصي وزيرا للشؤون الاجتماعية

-اواديس كدنيان وزيرا للسياحة

-سيزار ابي خليل وزيرا للطاقة والمياه

-رائد خوري وزيرا للاقتصاد والتجارة