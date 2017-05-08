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راي غاميل رئيسا تنفيذيا مؤقتا للاتحاد للطيران

أريبيان بزنس
الاثنين، 8 مايو 2017
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راي غاميل رئيسا تنفيذيا مؤقتا للاتحاد للطيران
راي غاميل

عيّن مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، اليوم، راي غاميل رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا للمجموعة، وأكّد أن الرئيس والرئيس التنفيذي الحالي، جيمس هوجن، سيغادر الشركة بتاريخ 1 يوليو 2017.
وتماشيًا مع خطة الشركة لانتقال القيادة، سيباشر غاميل مسؤولياته الإدارية بالكامل اعتبارًا من اليوم. ويتولى غاميل في الوقت الحالي منصب رئيس شؤون الموظفين والأداء في مجموعة الاتحاد للطيران، وكان أحد أعضاء القيادة التنفيذية منذ انضمامه للعمل مع الشركة في العام 2009، حيث قاد عملية بناء ثقافة الأداء على امتداد المجموعة.
كما ستتم عملية تسليم موازية للمسؤوليات مع تولي ريكي ثيريون مسؤوليات رئيس الشؤون المالية للمجموعة، جيمس ريجني، بالكامل، والذي يغادر الشركة أيضًا في الأول من يوليو 2017. وتجدر الإشارة إلى أن السيد ثيريون التحق بالعمل لدى الاتحاد للطيران منذ عام 2007، ويتولى حاليًا منصب نائب أول للرئيس لشؤون خزانة المجموعة.
وفي هذا الخصوص، علًق محمد مبارك بن فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، بالقول: "راي وريكي قياديان متمرّسان، ويتمتعان بثقة مجلس الإدارة الكاملة. سيتقلّد راي الآن المسؤوليات الإدارية لمجموعة الاتحاد للطيران بالكامل، لضمان نهج متسق وموحّد للمجموعة، مع مواصلة التقدّم بعملية المراجعة الاستراتيجية التي بدأها مجلس الإدارة في العام 2016 لإعادة تعديل مسار الشركة لمواصلة التطوير مع ما نتوقع أن يكون فترة مطولة من التحديات تواجه قطاع الطيران العالمي."
وكان راي غاميل قد انضم للاتحاد للطيران عام 2009، ملتحقًا بفريق الإدارة التنفيذية، وقام بتطوير وقيادة استراتيجية الموظفين في الشركة، لبناء ثقافة قائمة على الأداء، مساهمًا في تمكين عملية نمو الشركة وترسيخ مكانة الاتحاد للطيران بصفتها واحدة من أكثر الشركات جذبًا للموظفين حول العالم.
يتمتع راي غاميل بخبرة واسعة في القيادة تزيد عن عشرين عاماً على امتداد القطاعات التقنية والمالية والحكومية. وتولى مناصب تنفيذية في شركة إنتل في الولايات المتحدة الأمريكية وأيرلندا، و"المصرف الملكي الاسكتلندي" وكان ضابطًا في القوات المسلحة الإيرلندية. شغل راي منصب رئيس شؤون الموظفين والأداء في الاتحاد للطيران لأكثر من ثماني سنوات.

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