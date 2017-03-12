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عالم المسافر

سوق السفر العربي بدبي يعلن زيادة مساحته الإجمالية هذا العام

أريبيان بزنس
الأحد، 12 مارس 2017
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سوق السفر العربي بدبي يعلن زيادة مساحته الإجمالية هذا العام

ستكون الدورة القادمة من معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2017)، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 24-27 أبريل، الدورة الأكبر على الإطلاق على مدى تاريخ هذا المعرض الرائد والذي جرى إطلاقه منذ 24 عاماً.

 

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 30,000 زائر على مدى أربعة أيام، مع وجود أكثر من 2800 شركة عارضة، الأمر الذي دفع "ريد ترافيل اكزيبشنز"، الجهة المنظمة لهذا الحدث، إلى زيادة مساحة المعرض من خلال إضافة قاعة جديدة هذا العام لتلبية الطلب المتزايد.

 

 

من جهته، وفق صحيفة البيان،  قال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي: "شهد المعرض نمواً هائلاً بنسبة تبلغ أكثر من 70٪ منذ عام 2012، ويبدو أن دورة هذا العام ستتجاوز كافة الأرقام القياسية السابقة. ويوجد هذا العام أيضاً أكثر من 65 جناحاً وطنياً و100 شركة عارضة جديدة، ويبلغ عدد الدول التي سيتم تمثيلها في المعرض 140 دولة".

 

 

وأردف قائلاً: "يساهم تنظيم معرض اكسبو دبي 2020 في تعزيز النمو في الإمارة بما يتماشى مع خططها الرامية إلى وجود 160,000 غرفة فندقية في الوقت المحدد لاستقبال خمسة ملايين زائر. كما تركز دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز قطاع السياحة كركيزة رئيسية لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز".

 

 

ويركز معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2017) هذا العام بشكل رئيسي على مفهوم تجارب السفر المميزة، بما في ذلك أنشطة المغامرة والثقافة والتراث والعافية والمنتجعات الصحية والرياضة والمنتزهات الترفيهية والسياحة الحلال والسياحة البحرية وذلك في جميع قطاعات المعرض وفعالياته بما في ذلك الندوات وجلسات النقاش والاجتماعات.

 

 

وستسلط الجلسة الافتتاحية للمعرض هذا العام الضوء على الدور الذي يلعبه تنظيم معرض إكسبو دبي 2020 في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات على المدى الطويل لاستراتيجية التنويع الاقتصادي. وتضم هذه الجلسة العديد من الشخصيات المرموقة بما في ذلك مرجان فريدوني، نائب الرئيس لشؤون الإرث لدى إكسبو دبي 2020؛ وعصام كاظم، المدير التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي؛ وأنيتا مهرا، نائب الرئيس الأول للاتصال وتعزيز السمعة المؤسسية في مطارات دبي؛ وديدري ويلز، الرئيس التنفيذي لشركة (UKinbound).

 

 

ويستضيف المنتدى الوزاري لمنظمة السياحة العالمية وسوق السفر العربي الذي يحمل عنوان "تعزيز مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي المستدام والتنويع في منطقة الشرق الأوسط" 20 وزيراً. وسوف تستضيف (ILTM Arabia) مجموعة من الاجتماعات المحددة مسبقا بين موردي المنتجات الفاخرة والوجهات السياحية من جميع أنحاء العالم من العديد من رجال الأعمال.

 

 

كما سيسلط برنامج (ATM Travel Tech) الضوء على توجه قطاع السياحة لاعتماد التقنيات الحديثة لسهيل وتسريع تلبية متطلبات المسافرين البارعين في استخدام التقنيات المتطورة. وسيشهد هذا العام استضافة الدورة الأولى من قمة السفر الحلال لإبراز رؤية نخبة من الخبراء في هذا القطاع بما في ذلك رافي الدين شكوه، الرئيس التنفيذي لـ "دينار ستاندرد"؛ وفايز فضل الله، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لــ "سلام ستاندرد آند تريبفيز".

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