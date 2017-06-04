’مطار البحرين الدولي‘ يعتمد حلول "تاليس-سيتا" لتعزيز الأمن

مع توقعات باستقبال 14 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2020، اختارت وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية شركتي ’تاليس‘ و’سيتا‘ لتوفير نظام إدارة الأمن والعمليات لمطار البحرين الدولي. وتأتي هذه الخطوة كجزء من برنامج تحديث المطار الذي بدأ في عام2015، والهادف للارتقاء بالبنية التحتية وخدمات المطار ليصبح أحد أهم محاور السياحة والخدمات.

ويشمل البرنامج القائم بناء محطة ركاب جديدة وتوسيع وتجديد المحطة الحالية. ومع ازدياد تدفق الركاب، تواجه سلطات المطار تحديين رئيسيين هما تعزيز أمن وسلامة جميع الركاب وشركات الطيران والموظفين، وتعزيز قابلية إدارة المطار وتحقيق قدرٍ أكبر من الكفاءة، وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وباعتبارها شركة رائدة بتقديم خدمات تكامل النظم الرئيسية، ستقوم تاليس بتوفير نظام أمن مبتكر وموثوق يضمن استمرار العمليات، ويعزز من مركزية إدارة عمليات المطار وتلبية جميع متطلبات السلامة والأمن. وبفضل معالجة البيانات الذكية، سيوفر النظام للمشغلين أمناً حقيقياً ودراية كاملة بحالة العمليات؛ وسيتضمن هذا النظام الأمني جميع التقنيات المتطورة اللازمة لإدارة المطار مثل الحماية عن طريق المراقبة الذكية عبر الفيديو، ومراقبة الدخول، والقياسات الحيوية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيعتمد مشغلو المطارات على أدوات وإجراءات دعم اتخاذ القرار لتمكينهم من الحصول على وقت استجابة أفضل وأسرع في حالة الطوارئ. وسيتيح النظام أيضاً للمشغلين رصد أداء المطار.