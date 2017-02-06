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عالم المسافر

قطر تحقق الرقم القياسي في أطول رحلة طيران في العالم

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 فبراير 2017
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قطر تحقق الرقم القياسي في أطول رحلة طيران في العالم

هبطت اليوم الإثنين طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية للمرة الأولى في مطار أوكلاند في نيوزيلندا، لتنفذ ما يعتقد أنه أطول رحلة تجارية من حيث المسافة في العالم.

وفي تغريدة على تويتر، قالت الخطوط الجوية القطرية: "لقد هبطنا رسمياً في نيوزيلندا، 'أرض السحابة البيضاء الطويلة'،" وذلك بعد وصول رحلتها القادمة من الدوحة إلى أوكلاند. وقطعت الطائرة مسافة 14535 كيلومتراً في زمن بلغ 16 ساعة و20 دقيقة غطت خلالها 10 مناطق زمنية ومرت خلالها بخمس دول.

ووفقاً للشركة، فإن الطائرة، من طراز بوينج 777 200- إل آر، يقوم بتشغيلها أربعة طيارين علاوة على طاقم مكون من 15 فرداً يقومون بتقديم نحو 1100 كوب من الشاي والقهوة، و2000 عبوة من المشروبات الباردة، و1036 وجبة غذائية أثناء الرحلة.

ورحب وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي بوصول الرحلة الافتتاحية، قائلاً إن الخدمة الجديدة ستعمل على تعزيز التجارة والسياحة. وأضاف: "خدمة أوكلاند-الدوحة الجديدة لن تقتصر مزاياها على توفير المزيد من الخيارات ووسائل المواصلات لرجال الأعمال والسياح، ولكنها سوف توفر أيضاً قدرة شحن إضافية، والتي سوف تدعم مصدري نيوزيلندا من أجل أن تصل منتجاتهم طازجة لمنطقة الشرق الأوسط وخارجها".

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