الكشف عن 9 أنشطة شتوية في "مليحة" الشارقة

تحتضن منطقة مليحة في إمارة الشارقة الكثير من المزايا الفريدة التي تجعلها الوجهة الصحراوية المفضلة في دولة الإمارات، فبيئتها الطبيعية المميزة ومعالمها التاريخية المذهلة وكثبانها الرملية الساحرة، ستجعل من رحلتك إليها أمراً يتكرر بعد كل زيارة. ويوجد على الأقل 11 نشاطاً وفعالية يمكن لزائر المنطقة القيام بها والاستمتاع بممارستها، علماً أنه ولاستكشاف جمال مليحة الفريد وعيش روح المغامرة الحقيقية فيها، ليس هناك أفضل من موسم الشتاء، الذي تصبح الحرارة فيه معتدلة ومناسبة تماماً للأنشطة الخارجية، سواء للأفراد أو بصحبة الأهل أو الأصدقاء.

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد قال محمود راشد السويدي، مدير مليحة للسياحة البيئية والأثرية: "لطالما كانت مليحة منطقة مفضلة لعشاق المغامرات والتحدي والإثارة، فهذا المكان الفريد من نوعه قد جمع بين التاريخ والحضارة والطبيعة الصحراوية ليشكل وجهة استثنائية تجذب أعداداً متزايدة من الناس للتعرف إليها".

وأضاف: "وفرنا ضمن وجهة مليحة للسياحة البيئية والأثرية أنشطة وفعاليات تنسجم تماماً مع خصوصية المنطقة وبيئتها وتراثها، واستطعنا أن نلبي من خلال تلك الأنشطة تطلعات الزائرين على اختلاف شرائحهم واهتماماتهم، لكن هذا لا يعني أننا سنقف عند هذا الحد، فالمرحلة القادمة من العمل في الوجهة، ستتضمن إضافة متنزه صحراوي على مساحة ضخمة، سيكون عبارة عن محمية طبيعية تتكاثر فيها الحيوانات الصحراوية التي تواجدت في المنطقة منذ زمن بعيد، مثل غزلان المها والريم والثعالب الصحراوية والطيور وغيرها، وبالإضافة إلى الأشجار والنباتات الصحراوية التي تشتهر بها المنطقة؛ وبالطبع سيكون متاحاً للجمهور زيارة المتنزه والتعرف عن كثب على ما يضمه من مرافق وخدمات وكائنات صحراوية نادرة تم جلبها خصيصاً إلى الوجهة ".

وتابع: "ستضم المرحلة الثانية أيضاً منشآت ضيافة ومطاعم وأماكن للإقامة في مليحة، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الخدمات الترفيهية والرياضية، وسنعمل بالتأكيد على تحويل مليحة إلى وجهة سياحية بيئية عالمية المستوى، متكاملة المرافق والخدمات والتسهيلات، تجذب السياح والزائرين من مختلف الدول، لتكون هي الوجهة المفضلة الأولى عالمياً".

هذا وتعد "مليحة للسياحة البيئية والأثرية" هي إحدى الوجهات السياحية الرائدة التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى منها في يناير 2016، لتعكس بذلك رغبة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تسليط الضوء على المواقع الأثرية القديمة في إمارة الشارقة، والتي تم الكشف عنها بعد سنوات من البحث والتنقيب من قبل إدارة الآثار في دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، بهدف حماية الآثار والبيئة والحياة البرية في منطقة مليحة.

وفيما يلي نذكر 9 من الأنشطة التي توفرها وتحتضنها مليحة في إمارة الشارقة.

مركز مليحة للآثار

صخرتا الأحفور والجمل

مغامرة استكشاف مليحة

الجولة الأثرية

استكشاف بالمظلة والمظلة المروحية

دراجات "فات بوي"

مغامرة دراجات الكثبان الرملية

مجلس غروب الشمس

المخيم الليلي