باحث سعودي يكتشف بعد 10 سنوات أن عُمان تمتلك أعلى كثبان رملية في العالم

أوضح استكشاف حديث أن سلطنة عُمان تمتلك أعلى كثبان رملية في العالم على ارتفاع 455 متر فوق مستوى سطح البحر، وذلك بعد الرحلة الاستكشافية التي قام بها الباحث الأنثروبولوجي في تاريخ الجزيرة العربية، ومقدم البرامج التلفزيونية الدكتور عيد بن حمد اليحيى، حيث سلط هذا الاستكشاف التاريخي أن هذه الكثبان تقع تحديداً في صحراء رمال جديلة بمحافظة ظفار. ويأتي هذا الإكتشاف ليكسر الرقم القياسي الذي احتفظت به دولة نامبيا التي تمتلك كثبان رملية سابقاً بإرتفاع يببلغ 418 متراً فوق مستوى سطح البحر. وتجدر الإشارة إلى أن رمال جديلة تقع في منطقة الربع الخالي، مع العلم أن هذه المنطقة تغطي أجزاء من عدة دول عربية.



وقال الدكتور عيد: "استغرقت الرحلة إلى الكثبان الرملية في منطقة رمال جديلة ثلاثة ساعات، وقد قضيت 10 سنوات من البحث والدراسة من أجل الوصول إلى هذه الحقيقة، وأثنى على التاريخ والحضارة العمانية القديمة التي تمتد إلى 7000 سنة ، بما في ذلك معالمها الطبيعية الفريدة التي تستحق بالفعل الإستكشاف."



وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال المدير العام للترويج السياحي لدى وزارة السياحة العمانية، سالم بن عدي المعمري، بحسب ما ذكرته "ذا تايمز أوف عُمان": "يعكس هذا الإستكشاف التاريخي والإنساني الطبيعة الخلابة والمعالم الفريدة الإستثنائية التي تنفرد بها عُمان؛ والحضارة العمانية العريقة التي أنارت ولا تزال تنير الإنسانية والعالم بأجمعه. نحن في وزارة السياحة حريصون على الترويج لكل المقومات السياحية والترفيهية في سلطنة عُمان على مستوى العالم ليس فقط من أجل استقطاب السياح بل أيضاَ من أجل دعوة الجميع لإستكشاف أسرار جمال عُمان وتاريخها الثري العميق.



وفي هذا السياق، تنفرد سلطنة عمان بالعديد من المعالم والمقومات السياحية والطبيعية التي لا توجد في أي مكان آخر فعلى سبيل المثال تعتبر سلطنة عمان أول دولة عربية تشرق فيها الشمس ، فضلاً على أن قلعة نزوى التاريخية تعتبر واحدة من أعرق القلاع في شبه الجزيرة العربية إذ يبلغ ارتفاعها ما يناهز 30 متر فوق ، ومساحة محيطها يصل إلى 11 متر من حيث الارتفاع وقد كانت في يوم ما عاصمة لعُمان؛ ويشكل جبل شمس أعلى قمة جبلية على مستوى دول الخليج العربي وأعلى نقطة في سلطنة عمان، حيث يصل ارتفاعها إلى 3009 متر حيث الهواء المنعش يجعل من تجربة المشي والتنقل بين قرى الجبل تجربة فريدة من نوعها. بالإضافة إلى كهف الهوتة الفريد من نوعه في المنطقة حيث يتيح للزائر رؤية الاشكال الصخرية المتكونة من آلاف السنين بالإضافة الى رؤية الاسماك العمياء وغيرها في بحيرة الكهف. كما أن الجبل يتيح للزائر مشاهدة الصخور التي على شكل أسد, على الرغم من أنها تبدو مخيفة الى أنها تبدو واقعية بصورة مخيفة, فهي عبارة عن الصواعد التي تشكلت من الاحجار الكلسية المنحلة في المياه والتي هبطت بالتنقيط من سقف الكهف على مدى آلاف السنين.



