"مطار دبي" الوحيد من الشرق الأوسط في قائمة أكبر المطارات في العالم

حافظ مطار دبي الدولي على المركز الثالث في قائمة أكبر المطارات على مستوى العالم من حيث إجمالي عدد المسافرين خلال 2016، حسب تقرير حديث صادر عن المنظمة الدولية للطيران المدني «الآيكاو». وأظهر التقرير السنوي للمنظمة الذي صدر أمس أن مطار دبي الدولي، حل في المركز الخامس عالمياً في حجم الشحن الجوي، متجاوزاً عدداً من المطارات العالمية.

وأشار التقرير إلى أن مطار دبي الدولي يعد المطار الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قائمة أكبر المطارات على مستوى العالم. وبحسب بيانات «الآيكاو»، واصل مطار دبي الدولي تسجيل مستويات قوية من النمو في أعداد المسافرين بنهاية 2016، بنسبة وصلت إلى 7.2%، فيما ارتفع حجم الشحن الجوي في المطار خلال ذات الفترة بنسبة 3.5%.

ويعد مطار دبي الدولي أكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، حيث أشارت بيانات مؤسسة مطارات دبي إلى أن عدد المسافرين في المطار بلغ 83.6 مليون مسافر عام 2016، ومن المتوقع أن يتعامل المطار مع 89 مليون مسافر في 2017.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الخليج" فقد تصدر مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا، أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين، يليه مطار العاصمة بكين، ومطار دبي الدولي، ومطار لوس أنجلوس، فمطار طوكيو هانيدا. وتوزعت المراكز الخمسة الأولى للمطارات من حيث حجم الشحن الجوي خلال 2016 على مطار هونغ كونغ، ثم مطار ممفيس، ثم مطار شنغهاي بودونغ، ومطار إنتشون، ثم مطار دبي.