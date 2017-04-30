انعم بتجربة فاخرة على الدرجة الاولى مع هذه الخطوط

عند السفر إلى وجهة جديدة، تبدأ متعة رحلتك لحظة دخول الطيارة، ولا يوجد متعة أكبر من السفرعلىالدرجةالأولىالفاخرة التي ترحّب بك بمقاعدها المريحة والخدمات الرائعة التي تقدّمها التي تجعلك تتمنّى استمرار الرحلة لوقت أطول. تختلف الخدمات التي تقدّمها خطوط الطيران على درجتها الأولى وتتميّز جميعها بالفخامة والرفاهية التي تشعرك بمتعة رحلتك.

تعرّف معنا هنا على أفضل خطوط الطيران التي تقدّم أروع الخدمات للمسافرين على الدرجة الأولى.

طيرانالإمارات

استمتع بالاسترخاء في جناحك الخاص، وخذ حماماً ساخناً في مرافق "شاور سبا" لتستعيد نشاطك وحيويتك. ثم تناول وجبتك من المأكولات الفاخرة في سيتم تقديمها لك في الوقت الذي تختاره. وإذا كنت تشعر بالتعب، يمكنك أخذ قسط من النوم على المقعد الذي يمكن تحويله إلى سرير مريح. إنّها التجربة التي ستجعلك تشعر بأنّك مسافر على متن طيارتك الخاصّة.

الاتحادللطيران

تبدأ رحلتك على الدرجة الأولى مع الاتحاد للطيران منذ لحظة مغادرتك المنزل مع السائق المخصّص لك، حيث يستقبلك موظّف لاتمام إجراءات السفر للمسافرين على الدرجة الأولى في صالة الانتظار الفاخرة. عند دخولك الطيارة، استرخ في مسكنك الخاص على المقاعد الجلدية الفاخرة، حيث تتوفّر لك مرافق الاستحمام الفاخرة وخدمة المأكولات والمشروبات الراقية وغيرها من الخدمات التي تقدّم معنى جديد للسفر.

خطوط لوفتهانزا الجويّة

تقدّم خطوط لوفتهانزا الجويّة مقصورة الدرجة الأولى الفاخرة التي تضم مقاعد مريحة يمكن تحويلها إلى سرير بطول 2 متر. كما تقدّم مرافق ترفيهية عديدة ووجبات من المأكولات الفاخرة التي تُقدّم عند الطلب. بالإضافة إلى منافذ وصالات مخصّصة للمسافرين على الدرجة الأولى في معظم المطارات.

طيرانكانتس

ابدأ رحلتك على الدرجة الأولى لحظة وصولك المطار مع جلسة تدليك الجسم التي ستجعلك في كامل الاسترخاء. واستمتع لحظة دخولك الطيّارة بوسائل الترفيه والسرير الواسع المسطّح بالكامل، بالإضافة إلى قائمة مأكولات من 8 وجبات فاخرة وخدمات ترفيهية عديدة.