أشهر المدن العالمية التي تقام بها الاجتماعات الدولية

تقيم معظم الشركات العالمية اجتماعات دولية لجمع معظم أفرادها من المكاتب المختلفة حول العالم في مدينة ما مرة أو أكثر خلال كل عام، لمناقشة الأعمال بشكل مباشر بدلاً من الاجتماعات عبر الهاتف أو الإنترنت، ولتقوية روابط فريق العمل، وإقامة بعض الفعاليات الترفيهية لكسر روتين العمل اليومي على مدار السنة.

وفيما يلي 4 مدن شهيرة حول العالم التي تستضيف اجتماعات الشركات الدولية:

فيينا، النمسا

تحتل عاصمة الجمال والفن والموسيقى المراتب الأولى ضمن أفضل المدن العالمية لإقامة اجتماعات الشركات والمؤتمرات، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي في قلب أوروبا، وسهولة الوصول إليها من مختلف البلدان، إضافة إلى تنظيمها بشكل يواكب العصر، وسهولة التنقل والحركة فيها، وإمكانية الحديث فيها بعدة لغات. وتتميز المدينة بعدة وجهات جذب سياحية، مثل دار الأوبرا، وقصر العدل، ومبنى البرلمان النمساوي، وقاعة المدينة، والفنادق الكبرى مثل فندق إمبريال.

وتضم فيينا أكبر مركز للمؤتمرات والمعارض في الدولة، بمساحة أكثر من55ألف متر مربع، مما يتيح لها استضافة ما يصل إلى30ألف شخص، إضافة إلى مركز مؤتمرات بمساحة7000متر مربع، تتسع لما يصل إلى3000ضيف.

ومن الفنادق التي ننصح بالإقامة بها هيلتونفيينا، الذي يشمل 579 غرفة، ويملك مساحة لاستضافة 840 شخصاً، وانتركونتيننتالفيينا الذي يملك 459 غرفة ومساحة اجتماعات تصل إلى 12,917 قدم مربع، ومن الفنادق الأصغر حجماً هناك فندق ليوناردوفيينا الذي يشمل213 غرفة.

لندن، المملكةالمتحدة

تعد لندن واحدة من أعظم وجهات الأعمال والمناسبات، لا سيما أنها تتميز بستة مطارات، وشبكة مترو تحت الأرض فعالة، وسيارات التاكسي، والباصات الحمراء. وتتميز لندن بحياتها الليلية المتألقة، وكونها مدينة عالمية، مما يعني جمعها للمطاعم من كافة أذواق وجنسيات العالم. وتمنح الأماكن الثقافية في لندن ضيوفها تجربة حقيقية.

يضم متحف تيت مودرن المرموق مساحات لإقامة المناسبات الخاصة لما يصل إلى350ضيفاً، في حين توفر أكاديمية الفنون الملكية امكانية استضافة أحداث بسعة800شخصاً، كما استضاف مركز إكسيل للمعارض الذي تبلغ مساحته100ألف متر مربع أكثر من1500حدث وطني ودولي، كما يتميز مركز تصميم الأعمال بقاعة معارض رئيسية تبلغ مساحتها6000متر مربع وتتسع لأكثر من80معرضاً250مؤتمراً كل عام. وهناك أيضاً مركز مؤتمرات الملكة إليزابيث الثانية الذي يضم4مدرجات كبيرة، و7غرف مؤتمرات مما يتيح استضافة400اجتماع سنوياً.

ننصح بالإقامة في فندق ذابيلهامهوتل الذي يضم مرافقاً للمؤتمرات، و3 غرف اجتماعات، ويستقبل ما يصل إلى 60 مبعوثاً، وفندق ذاكابيتال الذي يستقبل المؤتمرات، ويشمل غرفتي اجتماعات، ويستطيع استقبال30 مبعوثاً.

أمستردام، هولندا

تستقبل مدينة أمستردام عدداً كبيراً من المؤتمرات العالمية والمناسبات والمعارض، وتشتهر المدينة بقنواتها المائية الجميلة ومتاحفها المشهورة عالمياً، التي تجذب السياح من كافة أنحاء العالم.

يقع مركز أمستردامراي للمؤتمرات على بعد15دقيقة من المطار، ويعد من أماكن المعارض الرئيسية في المدينة. ويضم مركز المعارض والمؤتمرات108,300متر مربع من المساحات القابلة للتأجير،6250موقفاً للسيارات، كما يضم11قاعة متعددة الوظائف، ومدرجين، و70قاعة مؤتمرات. ومن قاعات الاجتماعات الأخرى في المدينة، ريمبراندت تاور بوردروم، ومركز أرينا للمؤتمرات.

بالنسبة للفنادق القريبة من المطار، فإننا ننصح بالإقامة في فندق شتايغنبرغرإيربورتأمستردام الذي يشمل 440 غرفة، وفندق ومركز مؤتمرات شيراتونأمستردامإيربورتسخيبول الذي يضم 407 غرفة، ومساحات اجتماعات تتسع ل550 ضيفاً. أما من الفنادق القريبة من وسط المدينة، فننصح بفندق إنتركونتيننتالأمستلأمستردام الذي يضم55 غرفة و24 جناحاً.

بودابست، هنغاريا

توصف هذه المدينة بجوهرة نهر الدانوب، وتتميز بتاريخها الغني، وحداثتها المعاصرة، والتي تشكل مزيجاً مثالياً لكل من زوار الأعمال والسياح. وتجذب هذه المدينة5ملايين زائر سنوياً تقريباً، كما تستضيف أكثر من100مؤتمر دولي كل عام، إضافة إلى الاجتماعات الصغيرة. وتتميز المدينة بشوارعها العريقة، ومتاحفها، وآثارها الرومانية، وكهوفها، وقلاعها التاريخية، إضافة إلى طبيعتها الخلابة، وأسواقها الشعبية، والمتاجر، والمقاهي.

يعتبر مركز بودابست للمؤتمرات أكبر مركز للمؤتمرات والاجتماعات وأكثرها حداثة في الدولة، بمساحة43ألف قدم مكعب لمساحة المعارض.

وننصح بالإقامة في فندق هيلتونبودابست، وفندق كيمبنسكيكورفينوسبودابست.