أجمل المنتجعات لإجازة العائلة حول العالم

عندما تنوي العائلة قضاء إجازة بكافة أفرادها، فإنها تفكر بعدة عوامل مثل مدى ملائمة البلد، والفعاليات التي تقام بها، وعلى أولوية هذه العوامل يقع مكان الإقامة ومدى ملائمته للعائلة، خاصة إذا كان الهدف من الرحلة هو الراحة والاستجمام التام بعيداً عن ضغط العمل والدراسة.

وفيما يلي جمعنا لكم أجمل المنتجعات المثالية لقضاء إجازة عائلية حول العالم، بحسب إجماع الخبراء والمسافرين:

بانيانتريساموي، تايلاند

يقع هذا المنتجع على بعد 7دقائق سيراً على الأقدام عن الشاطئ في خليج لاماي، ويصنف من فئة 5نجوم. يتميز بفلله الفسيحة، وشرفاته المجهزة بأحواض السباحة الخاصة لكل فيلا. تقع الفلل على تل صخري مطل على منظر فائق الجمال للشاطئ، وتتضمن كل فيلا بركة سباحة خاصة بها. كما تضم جميع الفلل تلفازاً وقنوات كابل ومشغل أقراص دي في دي. كما يضم المنتجع مركز لياقة بدني، ويوفر بوفيه إفطار مفتوح، إضافة إلى المطاعم التي تقدم الأطباق التايلاندية الأصيلة. من الأنشطة الترفيهية التي يمكن ممارستها، الغوص وركوب الدراجات الهوائية وصيد السمك.

منتجعإنتركونتيننتالبالي، أندونيسيا

تعتبر بالي من أشهر الوجهات للباحثين عن إجازات استرخاء على الجزر، ويعد هذا المنتجع تحديداً مثالياً للعائلة. يتميز المنتجع بموقعه على خليج جيمباران، وبمركز الأطفال المقام به. ويتضمن المركز قسماً للأطفال بين أعمار4 إلى7 سنوات، وأعمار8 سنوات إلى12 سنة. ويشرف على إدارة المنتجع طاقم مدرب ومجهز بالعناية بالأطفال والإسعافات الأولية، كما يتضمن المركز بركة خارجية، وعدداً من الفعاليات الخاصة بالأطفال، مثل صناعة الطائرات الورقية، وحصص خاصة بتعلم اللغة، ونزه على الشاطئ، وعروض للدمى. كما أن هناك حاضنات للعناية بالأطفال دون سن الرابعة، مع خدمات تمتد لساعات المساء، مما يتيح للأهل الاستمتاع بخدمات السبا، والسهر في المطاعم ذات الأجواء الخلابة، مع الاطمئنان على أطفالهم.

فندقوفيلاتمنتجعسانتنيكولاسباي، اليونان

يقع هذا الفندق والمنتجع على خليج نيسي في اليونان، ويتضمن 4مسابح، وسبا فاخر، ومركز صحي. ويتألف من مجموعة فلل حديثة، مجهزة بإطلالات ساحرة على البحر، وتتضمن خدمة واي فاي مجانية، وجهاز تلفاز بقنوات فضائية، ومشغل دي في دي. يضم المنتجع نادياً خاصاً بالأطفال، ويستطيعون ممارسة السباحة بكل أمان في الشاطئ المجهز بوسائل الحماية التامة. ويوجد مطاعم فاخرة تتخصص بتقديم الأطباق المحلية.

ماندارينأورينتال، بودروم، تركيا

يطل هذا المنتجع الغارق بين أشجار الزيتون المتوسطية على شاطئ بحر إيجه، ويعتبر وجهة مثالية للعائلة، إذ يضم منطقة شاطئ خاصة، ونادٍ مخصص للأطفال، مع ألعاب ترفيهية، ومشرفين مختصين لرعاية الأطفال ومراقبتهم. وتوفر أماكن الإقامة منطقة جلوس وشرفة، وتضم منطقة لتناول الطعام، كما يشمل مركز سبا للاسترخاء وتجديد النشاط. يتميز المنتجع بمساحته الواسعة، مما يضمن الهدوء والخصوصية لكافة الضيوف.