وجهات التسوق الفاخرة والشعبية في لندن

تشتهر مدينة لندن العريقة بتنوّع أنماط الحياة فيها، فمهما كان الذي تبحث عنه، تستطيع إيجاده في لندن. كما تعتبر وجهة عالمية لعشّاق التسوّق من كل أصقاع العالم، وتضم العديد من مراكز التسوّق ودور الأزياء العالمية والمحليّة والمنتجات المتنوّعة والنادرة التي لا تجدها إلا في أسواق لندن.

تتفاوت مراكز التسوّق في لندن من حيث مساحتها وأسعارها، فمنها الأسواق المعروفة عالميّاً التي سمع باسمها الكثيرون ومنها الأسواق الشعبية التي تقدّم منتجات أقل تكلفة.

شارع اوكسفورد

يضم شارع اوكسفورد الشهير أهم دور الأزياء العالمية والمئات من المتاجر المحليّة والصغيرة. يسهل الوصول إلى هذا الشارع الذي يعد أكبر شارع للتسوّق في لندن عن طريق حافلات النقل العامة ومحطات المترو المحيطة به.

سوق كوفنت غاردن

يعد سوق كوفنت غاردن من أقدم أسواق لندن حيث بُني في القرن التاسع عشر، ويعتبر وجهة لشراء الهدايا والأشياء التقليدية واللوحات الفنيّة والمستلزمات المنزلية، بالإضافة إلى القسم المخصّص لبيع المجوهرات والمنتجات الجلدية.

متجر هارودز

يقع متجر هارودز بالقرب من حديقة هايد بارك الشهيرة وهو أكبر متاجر أوروبا وواحد من أشهر المتاجر في لندن. يقدّم هذا المتجر منتجات متنوّعة من المجوهرات والهدايا والملابس ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الأثاث والأجهزة المنزلية.

سوق سبيتال فيلدز

يقدّم هذا السوق القديم المغطّى العديد من المنتجات من الملابس والأنتيكات والهدايا، كما يشتهر ببيع الخضار والفواكه الطازجة بالجملة للأسواق الأخرى. يمكن الوصول إلى هذا السوق بكل سهولة من محطّة ليفيربول ستريت أو عبر حافلات النقل العامّة.

سوق شابل الشعبي

يتم في هذا السوق بيع المواد الغذائية والخضروات والفواكه والأسماك، بالإضافة إلى الحاجات المنزلية والمنتجات التقليدية والملابس بأسعار مخفّضة. كما يشتهر هذا السوق بالمقاهي التي يزورها الكثير من كبار السن. يبعد هذا السوق مسافة قصيرة عن محطّة أنغل كما يمكن الوصول إليه باستقلال حافلات النقل العام.

اجورد رود

يشتهر شارع ادجور رود بأنّه شارع العرب لما يتميّز به من الطابع العربي الشرقي. يضم هذا الشارع العديد من المحلات التجارية التي تبيع المنتجات العربية والمقاهي التي تقدّم الشيشة والشاي، كما يسهل الوصول إليه عن طريق حافلات النقل العام.