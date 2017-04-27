فعاليات مرحة للعائلات في برشلونة

تعتبر مدينة برشلونة من أجمل مدن العالم، ومن أكثر المدن المليئة بالمتعة والفعاليات على مدار الساعة وفي كل مواسم السنة. خططلرحلتكالقادمةإلىبرشلونة مع عائلتك، وسنرشدك فيما يلي لأجمل الفعاليات في هذه المدينة التي ستضمن لكم قضاء إجازة لا تنسى:

التنزه في شارع لا رامبلا

شارع لا رامبلا هو البقعة المفضلة في قلب المدينة، للصغار والكبار بلا استثناء، حيث يمتلئ هذا الشارع بالمقاهي والمطاعم المتوزعة على أنحائه، ومتاجر الورود، والحيوانات الأليفة، والعروض الترفيهية، من الفنانين الذين يستعرضون مواهبهم على مرور الشارع، والموسيقيين، والحيل والألعاب. كما يوجد سوق لابوكوريا في هذا الشارع، وهو أحد أقدم أسواق المدينة، حيث تعرض أنواع متعددة من الأسماك واللحوم والأجبان والخضار والفاكهة بطريقة جذابة، كما أن هناك عدداً من المطاعم التي تقدم أطعمة لذيذة لعشاق الأكل، وتتيح المساحات للأطفال الركض بحرية. كنصيحة جانبية، يفضل أخذ حذر مضاعف على حقائب اليد من النشالين في هذا الشارع، رغم أنه ليس خطراً فعلياً، ولكن من باب الحرص الزائد.

استكشاف بارك غويل

فن بناء غاودي لمدينة برشلونة هو شيء يفوق الوصف والخيال بما يضمع من العمارات والبيوت الجميلة والتنين المنحوت، والساحات. ويجمع المكان بين فن العمارة وجمال الطبيعة، وهي فرصة رائعة للأطفال للاستفادة من درس سريع في التاريخ والفن. كما أن هناك العديد من المساحات الخضراء في المنطقة التي تتيح للأطفال اللعب والحركة، إضافة إلى العديد من التحف المعمارية التي يمكن التقاط الصور معها، واللعب حولها أيضاً.

جولة لذيذة في متحف الشوكولاتة

لا يمكن مضاهاة فرحة الأطفال بالشوكولاتة بأي شيء آخر، وهذا المتحف مخصص لإنتاج وتشكيل الشوكولاتة، ويتضمن جولات خاصة وجماعية، إضافة إلى حصص خاصة وورشات عمل، ومعارض خاصة أيضاً.

الاستمتاع بالطبيعة في بارك سيوتاديلا

اصطحب أطفالك في نزهة لا تنسى في هذه الحديقة، التي تجمع عمارة جميلة على أطرافها، وفيها مساحات واسعة للعب الكرة، أو ممارسة اليوغا، أو قيادة الدراجات، وما يميزها البحيرة المليئة بطيور الوز، والتي تعتبر متعة للأطفال لإطعامها والمرح معها، كما أن هناك مساحات مخصصة لإمضاء الرحلات، وتعتبر من أفضل مناطق المدينة للاستمتاع بالشمس الدافئة والهواء المنعش. كما يمكنك زيارة حديقة الحيوانات والتي وتضم أكثر من 7000 حيواناً، ليست وراء قضبان مقفلة، إنما مفصولة عن الزوار عبر الخنادق، كما أن هناك حوض سمك كبير، يضم الدلافين والحيتان، كما تضم نوعاً نادراً من الغوريلا في العالم.

جولة في متحف الأفكار والاختراعات

يعتبر هذا المتحف الحديث في برشلونة وجهة رائعة للأطفال، إذ يتضمن تصميمات ملهمة واختراعات، ومكاناً ممتعاً ومبدعاً للأطفال والعائلات من كل الأعمار. ويتضمن اختراعات ممتعة من كل من الشركات والأفراد، كما أن هناك قسماً مخصصاً للأطفال، يتيح لهم الإبداع بخيالهم واختراعاتهم.

متابعة مباراة كرة قدم من قلب الملعب

قد يكون هناك نوع من القلق لاصطحاب أطفالهم إلى مباريات في الملاعب، إلا أن الملعب في برشلونة تعتبر من أكثر الأماكن أماناً. ويمكنكم اختيار موعد مباراة في وقت باكر من المساء، مثل الرابعة مساء، ليس للتمتع بمتابعة المباراة فحسب، إنما لتكون وسط الأجواء الإثارة المحيطة وشغف الجماهير الكاتالونية. ويمكنك الذهاب في هذه الحالة إلى كامب نو، أو الملعب الإسباني.

إمضاء يوم على الشاطئ

إذا كنت تزور برشلونة في وقت دافئ من السنة، فإن هذا الخيار لا مثيل له. حيث تمتاز شواطئ برشلونة بنظافتها والعناية بها، كما تتضمن مناطق مشي واسعة، ويوجد في بعض الشواطئ ألعاب خاصة بالأطفال. قد تكون وجهة مثالية للاستمتاع بركوب الدراجات أيضاً.

التسلق إلى جبل تيبيدابو

هذه الوجهة من الوجهات المفضلة لصغار برشلونة، وهي مثالية للأطفال الأكبر عمراً، إذ أنها تقع في جبال تطل على كافة أنحاء المدينة، كما أن هناك حديقة ملاهي مشهورة للأطفال هناك. يمكنكم الصعود إلى قمة الجبل بواسطة ترام، ويتضمن جزء من هذه الجولة التسلق على الجبال.

الاستمتاع بنوافير مونتجويك السحرية

يجب أن تتوجه كل العائلات لزيارة هذه النوافير، للاستمتاع بمشهدها الرائع في الليل، مع أضوائها الملونة وحركاتها الراقصة مع الموسيقى والأغاني.

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