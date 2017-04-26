أشهر 6 خطوط جوية متجهة الى آسيا

تتصدّر آسيا الوجهات السياحية التي يقصدها الملايين من السيّاح كل عام وذلك لتنوّع الأماكن التي يمكن زيارتها من المعابد إلى الشواطئ والمتاحف وناطحات السحاب، والمرافق الترفيهية التي تقدّم أروع الخدمات والنشاطات التي تضمن لزوارها إجازة لا تُنسى.

بالي هي الوجهة لكل محبي المغامرة والطبيعة، أما طوكيو فهي مدينة السوشي والتسوّق والموضة والمتاحف، وهونغ كونغ هي المدينة الضخمة التي يقصدها محبّي تسلّق الجبال والمنتزهات وناطحات السحاب. بينما تشتهر مدينة سنغافورة الرائعة وأحيائها المفعمة بالحياة بالمأكولات التقليدية من جنوب شرق آسيا، وتقدّم بانكوك النابضة بالنشاط أروع الأوقات لمحبّي المأكولات التايلاندية والتسوّق والحياة الليليّة. لمزيد من الاسترخاء، لا تفوّت زيارة مدينة فوكيت الخضراء وشواطئها الواسعة والساحرة. أمّا مانيلا، تشتهر بأنّها محور الثقافة لغناها بالمتاحف ومراكز التسوّق والحدائق والمعالم الشهيرة، بالإضافة إلى سوق المنتجات اليدويّة الشهير.

وفيما يلي أشهر خطوط الطيران المتجهة الى آسيا:

خطوط اير آسيا للطيران

تعدخطوطايرآسياللطيران من أشهر خطوط الطيران الداخلية في آسيا، وتتميّز بتكلفتها المنخفضة وخدماتها الرائعة ورحلاتها إلى أكثر من 400 وجهة في 25 بلد، مما جعلها الخطوط المفضّلة لدى كل من يريد الانتقال من مكان إلى آخر داخل آسيا. تعتمد هذه الخطوط على التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في تخفيض استهلاك الوقود، مما ساعدها في الحصول على جائزة " أفضل طيران منخفض التكلفة في العالم" لمدة سبع سنوات متتالية. يمكنك الآن السفر عبر طيران اير آسيا بتكلفة أقل عند حجز تذكرة الطيران عبر تجول.

خطوط طيران سيبو باسيفيك

كما تشتهرخطوططيرانسيبوباسيفيك التي تتخّذ من مانيلا مقراً لها بتوفير أكبر عدد ممكن من الرحلات الداخلية والخارجية بأسعار مخفّضة، حيث حصلت على العديد من الجوائز منها "أفضل خطوط طيران بخدمات منخفضة السعر". وسّعت هذه الخطوط نطاق رحلاتها إلى أكثر من 19 دولة و30 مدينة، وحازت على إعجاب الكثير من المسافرين، خاصة العائلات وذلك بسبب الخدمات الرائعة التي تقدّمها والتي تلبّي احتياجات العائلة والأطفال. كما تقدّم هذه الخطوط أروع الأطباق من المأكولات الآسيوية والعالمية على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال. احجز تذكرة طيران على خطوط سيبو باسيفيك عبر تجول واحصل على أفضل الأسعار المخفّضة.

طيران الإمارات

تسطع شهرة طيرانالإمارات الحائز على العديد من الجوائز في كل أنحاء العالم، وذلك لما تقدّمه من خدمات فاخرة. فمهما كانت وجهتك، وأياً كانت الدرجة التي تسافر عليها، ستحظى بالترحيب الحار والرعاية الفائقة من طاقم العمل. تبدأ متعة رحلتك منذ لحظة دخولك الطائرة، حيث تتوفّر العديد من الخدمات مثل الواي فاي المجّاني وأنظمة الترفيه. كما توفّر الخطوط وجبات ومشروبات شهيّة ومتنوّعة. احجز تذكرتك على الخطوط الإماراتية عبر تجول لتحصل على خصومات رائعة.

الخطوط القطرية

تعتبر الخطوطالقطرية من الخطوط الرائدة عالمياً، وذلك بسبب مستوى جودة خدماتها وطاقمها الذي حصل على لقب أفضل طاقم ضيافة في الشرق الأوسط لسنة 2006. تقدّم شاشة العرض المتوفّرة خلف كل مقعد بث تلفزيوني فضائي لعدد من القنوات العربية والعالمية بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي تضمن راحتك. احجز رحلتك القادمة على الخطوط القطرية عبر تجول بأسعار مخفّضة.

الخطوط الجويّة التايلاندية

فازت الخطوطالجويّةالتايلاندية بجائزة "أفضل شركة طيران عابرة للقارات" لعام 2012، بالإضافة إلى جوائز أخرى لجودة خدماتها وضيافتها والراحة الذي تقدّمها للمسافر منذ بدء الرحلة حتى نهايتها. كما تقدّم هذه الخطوط العديد من العروض على أسعار تذاكرها خلال العام مما يجعلها الخيار للعديد من المسافرين. احجز تذكرة الطيران على الخطوط الجويّة التايلاندية عبر تجول واحصل على خصومات إضافية على سعر تذكرتك.

الخطوط الجويّة السنغافورية

نجحت الخطوطالجويّةالسنغافورية في إثبات علامتها التجارية على المستوى العالمي من خلال أعلى مستوى من خدمة الزبائن، كما حقّقت ريادة في تقديم الخدمات للمرّة الأولى مثل سماعات الرأس، وتقديم الوجبات والمشروبات على الدرجة السياحية. كما تتميّز هذه الخطوط بأسعارها التنافسية التي تجعل الإقبال عليها كبيراً. احجز تذكرة الطيران على الخطوط الجويّة السنغافورية عبر الإنترنت من خلال تجول لتحصل على أفضل الأسعار المتاحة.