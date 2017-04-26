من أول النقاط التي يبحث عنها السياح لدى زيارتهم أي دولة هي التسوق، والمراكز التجارية القريبة من مكان نزولهم. لذا جمعنا لكم في هذا المقال أفضل الفنادق المتصلة بمراكز تجارية حول العالم:

فندقكمبينسكي، مولالإمارات

لا تفوت الاطلاع على هذا الفندق الراقي لدى حجزرحلتكالمقبلةإلىدبي، إذا كان التسوق من أهداف رحلتك. فندق كمبينسكي من فئة5 نجوم، يتصل مباشرة بمول الإمارات، ويبعد5 دقائق فقط سيراً على الأقدام عن محطة مترو مول الإمارات. يتمتع بغرف فاخرة، ومطاعم وخيارات ترفيه متعددة.

شيراتوندبيمولالإمارات

يتصل هذا الفندق من فئة5 نجوم بمول الإمارات مباشرة، وتوفر جميع الأجنحة والغرف فيه خدمة واي فاي مجانية، وتطل على مدينة دبي الجميلة. كما أنه مجهز بكافة عوامل الرفاهية في الغرف. كما أنه يبعد مسافة4 كم عن سوق مدينة جميرا.

فندقأرمانيدبي

يتوزع هذا الفندق الفاخر على11 طابق في برج خليفة في مدينة دبي، ويوفر إمكانية الوصول مباشرة إلى دبي مول. يتميز الفندق بأناقته العالية وذوقه الرفيع، ويوفر خيارات طعام متنوعة في مطاعمه، كما يوفر سبا فخم للاسترخاء التام.

العنواندبيمول

يتصل هذا الفندق مباشرة بدبي مول وبرج خليفة، ويوفر مرافق فاخرة بفئة5 نجوم، ويبعد15 دقيقة بالسيارة عن مطار دبي الدولي. كما يتضمن سبا لخدمات استجمام ضيوف الفندق، وضمان استراحتهم بعد يوم طويل من التسوق في دبي مول.

فندقشيبرادزبوشبوتيك، لندن

أما إذا كنت تخطط للسفرإلىلندن، وهي إحدى الوجهات الأولى عالمياً للتسوق، فيعد هذا الفندق ممتازاً لتحقيق هذه الغاية. يبعد هذا الفندق مسافة5 دقائق فقط سيراً على الأقدام من مركز ويست فيلد لندن للتسوق، كما يبعد24 متراً عن محطة مترو الأنفاق شيبردز بوش ماركت. وتتميز جميع غرف الإقامة فيه بخدمة واي فاي مجانية، إضافة إلى كافة المزايا الفاخرة.

فندقهيلتونلندنكنسينغتون

يقع هذا الفندق على بعد 5 دقائق فقط سيراً على الأقدام من مركز ويستفيلد لندن للتسوق، وجميع غرفه مجهزة بالخدمات العصرية، كما يبعد5 دقائق سيراً على الأقدام عن محطة شيبرد بوش للسكك الحديدية والمترو.

ماريوتماركيزسيتيسنترالدوحة

وإذا كانت الدوحةهيوجهتكالمقبلة، ننصحك بالنزول في هذا الفندق المصنف من فئة5 نجوم، والذي يتصل بشكل مباشر بسيتي سنتر مول في الدوحة، كما يبعد14 دقيقة سيراً على الأقدام عن الشاطئ. تتوفر جميع المزايا العصرية والحديثة في هذا الفندق، كما يبعد مسافة قصيرة عن مركز قطر للمعارض.

فندقإيليتوورلدأوروبا، اسطنبول

ننصحك بهذا الفندق إذا كنت تخطط للسفرإلىاسطنبول، حيث يقع على مسافة6 كم من مول اسطنبول، كما يبعد مسافة قريبة من سي ان ار اكسبو سنتر، ومركز التجارة العالمي. تشمل جميع الغرف كافة الخدمات التي تضمن عطلة مثالية لضيوف الفندق.