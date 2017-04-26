أروع مراكز سبا في فنادق فاخرة حول العالم

للسفر أسباب كثيرة، منها التعرّف على ثقافات ومعالم جديدة، والاستمتاع بالنشاطات الشيّقة المختلفة التي تقدّمها البلدان الأخرى، والتجارب الغنيّة التي تتنوّع من مكان إلى آخر. والأهم من هذا كلّه، أخذ قسط جيّد من الراحة بعيداً عن العمل والحياة السريعة.

تقدّم الفنادقالفاخرة في جميع أنحاء العالم خدمات رائعة في نواديها الصحيّة ومراكز السبا التي تمنح الزائرين فرصة للاسترخاء، من المسّاجات التي تشتهر بها كل بلد إلى الساونا وغرف البخار والعلاجات التدليكية التي يسافر الكثيرون بغرض الحصول عليها. نقدّم لك هنا مجموعة من النوادي الصحيّة العالمية الشهيرة والفخمة التي ستضمن تجديد طاقتك خلال إجازتك.

شيراغان بالاس كمبنسكي اسطنبول، تركيا

يضم هذا الفندق المصنّف 5 نجوم مركز سبا غرف فخمة تتميّز بأسقفها العالية ومساحاتها التي تمنحك الراحة، بالإضافة إلى الديكورات الهادئة والأغطية الناصعة البياض. يوفّر الفندق خدمة المسّاج في الهواء الطلق في كابانا خاصّة، مع إطلالة خلّابة على المساحات الخضراء الساحرة والمسبح. استمتع بالحمّام التركي الشهير في فندقشيراغانبالاسكمبنسكي الذي يقدّم أروع الخدمات.

فندق بالاس داون تاون، دبي

تقدّم دبي لزوارها وقاطنيها خيارات لا تعد ولا تحصى من النوادي الصحيّة ومراكز السبا الفاخرة التي يقصدها الكثيرون لتجديد طاقتهم. ويقدّم فندقبالاسداونتاون الفخم المطل على نافورة دبي نادي صحّي ورياضي مجهّز بأحدث التجهيزات ويوفّر لزواره مستوى عالي من الخدمات من المساجات المتنوّعة التي يقدّمها فريق عمل مختص، إلى علاجات الجسم والوجه، والحمام التقليدي والجلسات المطرية للبشرة، بالإضافة إلى حوض الاستحمام الساخن وغرف الساونا والبخار.

فندق بلغاري، لندن

يقدّم فندقبلغاريلندن المجهّز بشكل أنيق مركز سبا حائز على جوائز يقدّم أروع الخدمات مثل جلسات المسّاج المطوّلة التي تدوم ساعتين وعلاجات الريفلكسولوجي وتقويم العظام وغيرها. كما يمكنك الاسترخاء في الهواء الطلق خلال فترة المسّاج في كابانا خاصّة بك بجانب المياه التي تشعرك بالراحة. احجز في فندق بلغاري واقض إجازة لا تُنسى.

منتجع جزيرة البنانا الدوحة بإدارة أنانتارا

يضم منتجعجزيرةالبنانافيالدوحة مركز بالانس الصحّي الفاخر الذي يقدّم العديد من البرامج العلاجيّة والصحيّة التي تلبّي احتياجات الكثير من الأشخاص وتساعد على التخلّص من السموم وتخفيف التعب والإجهاد وتحقيق التوازن للجسم. كما يقدّم المركز استشارات ونصائح حول الرياضة والتغذية من الخبراء المتواجدين على الدوام لتقديم أفضل الخدمات. يضم المركز 8 غرف معالجة وغرفتان للاستشارة، بالإضافة إلى مناطق مخصّصة للرجال وأخرى للنساء وحمامات سباحة وحديقة داخلية.

فندق برج رافال كمبينسكي، الرياض

استمتع بأقصى درجات الاسترخاء في ريسنس سبا، في فندقبرجرافالكمبينسكي، الرياض. يقدّم هذا المركز الصحّي خدمات عالية المستوى توفّر لك تجربة ملؤها الفخامة والراحة. يضم المركز 11 غرفة علاج وساونا وبخار وجاكوزي داخلي، ويقدّم مجموعة متنوّعة من المسّاجات الكلاسيكية والعميقة ومساجات الاسترخاء، بالإضافة إلى مجموعة من العلاجات مثل التنظيف العميق ومرونة المفاصل والتقشير باستخدام الزيوت العطرية والكريمات الفاخرة.