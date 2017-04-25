نصائح لحجز رحلتك المقبلة عبر الإنترنت

يشعر الكثير من الأشخاص بالحيرة لدى حجز رحلاتهم عبر الإنترنت، وذلك من ناحية كيفية اختيار خطوط الطيران الأنسب وضمن الأسعار الملائمة لميزانيتهم، بالإضافة إلى تنسيق الرحلات المختلفة في حال التوجه إلى أكثر من مدينة في نفس الوقت، وكيفية التصرف في حال وجود فرق توقيت كبير أو قصير بين الرحلات.

وفيما يلي، يشارك محمد شبيب، الرئيس التنفيذي لموقع تجول نصائح مهمة حول حجز رحلات الطيران عبر الإنترنت، لضمان الاستفادة القصوى من هذه العملية، وجعلها أكثر سهولة وسلاسة:

حدد درجة السفر

تختلف أسعار الرحلات باختلاف الدرجة التي تسافر عليها، سواء كانت الدرجة الأولى أو رجال الأعمال أو الدرجة السياحية. وباختلاف هذه الدرجات وأسعارها، تختلف المزايا أيضاً، حيث يمكنك الاطلاع على الوزن المسموح به لكل درجة، واحرص على قراءة هذه المعلومات بالتفصيل، إذ توفر بعض خطوطالطيران عروضاً خاصة في بعض أوقات السنة على درجات معينة، إضافة إلى عروض على وزن الحقائب المسموح السفر بها.

حدد السفر برحلة مباشرة أو رحلات متصلة

يفضل المسافرون عادة الرحلات المباشرة، وذلك لتفادي الإرهاق وتغيير الطيارات، والانتظار بين الرحلات. إنما أحياناً يتوجب أخذ الرحلات المتصلة بعين الاعتبار بديلاً عن ذلك، فقد يكون هناك فارق كبير بالسعر الذي يمكن توفيره عبر الرحلات المتصلة، إضافة إلى الرحلات الطويلة جداً، والتي تستدعي أخذ فترة استراحة لاستكمال الرحلة. ومن الجدير بالذكر أن هناك مزايا إضافية للرحلات المتصلة، مثل إمكانية زيارة أكثر من بلد في نفس الوقت، بنفس السعر الذي كنت تنوي به حجز رحلة مباشرة واحدة.

ومن المجدي أيضاً اعتماد بعض العوامل لدى حجز الرحلات المتصلة، مثل تخطيط الوقت الكافي بين الرحلات، والتأكد من كافة التفاصيل المتعلقة بالحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة، وكيفية تسجيل الحقائب واستلامها خلال رحلتك، والتأكد من الشروط التي تفرضها بعض الدول لدى العبور بها بين الرحلات، مثل تأشيرات الدخول وغيرها، أو اشتراط وجود حجوزاتللفنادق في الدولة لقضاء وقت محدد وذلك قد يعتمد على جنسيتك أيضاً، لذا قم بالتحقق من الأمر قبل السفر.

احجز رحلات متعددة بأسعار أقل

يوفر موقع تجول إمكانية حجز أكثر من رحلة إلى وجهات مختلفة، وذلك عبر إمكانية جمع الخيارات الأقل تكلفة. فعلى سبيل المثال، يتيح لك الموقع إمكانية عرض رحلات الذهاب والعودة المنفصلة مع شركات طيران مختلفة، ومن ثم يقوم الموقع باختيار رحلة ذهاب وعودة بالسعر الأفضل وعرض التكلفة الكلية لها. كما يتيح لك إمكانية عرض رحلات الذهاب والعودة المتكاملة مع شركة طيران واحدة، والتي تشمل الرسوم والضرائب ولا تشمل رسوم شراء الأمتعة أو رسوم الخدمات.

حافظ على سرية تصفحك

اضبط إعدادات المتصفح على الوضعية الخاصة قبل أن تبدأ بالبحث عن الرحلاتعبرالإنترنت، حيث تعمد بعض المواقع إلى تحديث الأسعار وفقاً لعدد مرات البحث عن رحلات محددة ولكن تعرض تجول لك دائماً أدنى الأسعار المتوفرةوقت البحث.

استخدم مواقع وكالات السفر الإلكترونية

استخدم مواقع السفر الإلكتروني لدى حجز رحلاتك، بدلاً من مواقع خطوط الطيران، إذ أن هذه المواقع، ومن ضمنها تجول، توفر خاصية مقارنة أفضل الأسعار بين خطوط طيران متعددة، مما يتيح لك الاستفادة من عروضالسفر والخصومات المتوفرة.

احجز رحلاتك خلال الأسبوع

احجز رحلاتك خلال أيام الأسبوع بدلاً من نهاية الأسبوع، مما يوفر عليك مبلغاً كبيراً من المال.

جرب خطوط الطيران الرخيصة

أصبحت خطوط الطيران الرخيصة مثل فلايدبي والعربية تنافس خطوط الطيران الأغلى ثمناً مثل طيرانالإمارات والاتحاد، وبالاطلاع على بعض العروض يمكنك توفير خصومات خاصة لوزن الحقائب والمأكولات على متن الرحلة.