ما هي أفضل الفنادق قرب الحرم في مكة المكرمة؟

من أهم الأمور التي تهم المسافر لدى السفرإلىمكةالمكرمة لأداء فريضة الحج أو مناسك العمرة، موقع الفندق الذي يقيم به، ومدى قربه من الحرم المكي، بحيث يتيح له سهولة التنقل والحركة.

وقد جمعنا لكم في هذه المقالة أفضل الفنادق، من ناحية قرب الموقع الجغرافي من الحرم المكي، إضافة إلى تميزها بالرفاهية والفخامة، وعدد من المزايا والخصائص لكل منها:

فندقأبراجهيلتونمكة

يبعد فندقأبراجهيلتونمكة مكة دقيقتين سيراً على الأقدام من الحرم المكي والكعبة المشرفة. ويمنح ضيوفه الشعور بأنهم في بيتهم الخاص، بغرفه الواسعة والمكيفة، وتلفاز مجهز بكافة القنوات الفضائية، والمرافق من مطبخ صغير وآلة صنع قهوة، إضافة إلى خدمة الغرف طيلة الوقت. يتضمن الفندق مطاعم صينية وعربية، إضافة إلى مقهى متخصص بالقهوة العربية والحلويات العربية الطازجة. كما أنه يتصل بمركز للتسوق والذي يضم أكثر من450 متجراً.

فندقحياةريجنسيمكة

يقع فندقحياةريجنسيمكة في قلب مدينة مكة المكرمة، ويبعد دقيقة واحدة فقط سيراً على الأقدام من المسجد الحرام. تتوفر خدمة واي فاي مجانية في الفندق، وخدمة الغرف على مدار24 ساعة.

يضم الفندق656غرفة، و26جناحاً، وتتميز الغرف بتصميم أنيق وأثاث عصري فاخر، كما يتضمن مجموعة كبيرة من خيارات تناول الطعام العالمية والعربية. وأيضاً يوجد في الفندق مركز للياقة البدنية، بأقسام منفصلة للرجال والنساء.

فندقبولمانزمزممكة

يقع فندقبولمانزمزممكة على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من المسجد الحرام، وتتميز بعض الغرف فيه بإطلالة على الحرم والكعبة. يوفر هذا الفندق المأكولات الفاخرة سواء في المطاعم أو خدمة الغرف الخاصة، كما يتمتع بخدمة واي فاي مجانية في جميع أنحاء الفندق. ومن الجدير بالذكر أنه يبعد مسافة100 كم عن مطار الملك عبد العزيز الدولي.

فندقمكةهيلتون

يقع فندقمكةهيلتون في قلب مدينة مكة المكرمة، وتتميز جميع الغرف فيه بإطلالات على مدينة مكة أو الكعبة المشرفة أو المسجد الحرام. وتوجد فيه صالاتان مكيفتان ومفروشتان بالسجاد لأداء الصلاة و تتسعان ل10 آلاف مصلٍ. يضم الفندق عدداً من المطاعم العربية والعالمية والآسيوية، إضافة إلى مقهى متخصص بتقديم القهوة العربية. كما يتميز بقربه من مركز تجاري واسع للتسوق بمختلف المتاجر الشهيرة.

فندقساعةمكةفيرمونت

يقع هذا الفندقالفاخر على بعد100 متر فقط من المسجد الحرام، وداخل برج ساعة مكة المكرمة، ويعتبر أحد أطول المباني حول العالم. تتمتع جميع الغرف في هذا الفندق بإطلالات على الكعبة المشرفة، والحرم، والمدينة المقدسة، ويبعد مسافة دقيقتين فقط سيراً على الأقدام من المسجد الحرام، و6 كم من غار حراء. يعد الفندق جزءاً من مجمع أبراج البيت الذي يضم4000 محلاً ومتجراً، كما يضم9 أماكن بمذاقات متنوعة لتناول الطعام. ويضم مركزاً للياقة البدنية، وحوض استحمام ساخن، وساونا وغرفة بخار.

فندقسويساوتيلمكة

يقع فندقسويساوتيلمكة على بعد100 متر من برج الساعة في مكة المكرمة، ويطل على الكعبة والمسجد الحرام، ويحتوي على مطعمين. تتوفر في الفندق خدمة الغرف على مدار24 ساعة، وتتميز جميع الغرف فيه بتصميم عصري، وأرضيات مفروشة بالسجاد المزخرف. ويوفر مكتب الاستقبال الذي يعمل على مدى24 ساعة ترتيب خدمات غسيل وكي الملابس.